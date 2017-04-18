Душанбе, 18 апреля, 2017, 19:28 — ИА Регнум. На въезде в город Бустон (бывший Чкаловск) на севере Таджикистана сегодня, 18 апреля, с путей сошел грузовой состав из шести крытых вагонов, сообщает ИА «Азия-Плюс».

Ludek Сход с рельсов

По данным одного из представителей ГУП «Таджикская железная дорога», предположительно, на вагоны были неправильно установлены тормозные балки, либо их и вовсе не было. Из-за чего состав без тепловоза двинулся с места по небольшому спуску, доехал до железнодорожного переезда, где врезался в препятствие и остановился. Два вагона сошли с рельсов, три — перевернулись. Все вагоны оказались пустыми.

«С железнодорожного вокзала, который находится в 3−4 км от места инцидента, в направлении города Бустона ведут две железнодорожные ветки — одна основная в сторону складов и контейнерного двора, вторая запасная, тупиковая, которая заканчивается как раз у домика дежурного по переезду в 5−10 метрах от пересечения железной дороги с главной автомобильной дорогой на въезде в Бустон», — пишет издание.

Сотрудники милиции и Госавтоинспекции оцепили место происшествия, куда подогнали краны чтобы поднять перевернувшиеся вагоны.

Напомним, в октябре 2013 года пять вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Душанбе на север Таджикистана, сошли с рельсов на территории Узбекистана. Состав перевозил 200 призывников и несколько офицеров Минобороны страны. Так же обошлось без жертв, однако несколько пострадавших были госпитализированы.