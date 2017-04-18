Хельсинки, 18 апреля, 2017, 18:50 — ИА Регнум. Главной угрозой для личной безопасности жители Финляндии считают случайные акты насилия и терроризм, в то время как национальной безопасности, по мнению большинства, угрожает в первую очередь повышение военной активности России. Об этом свидетельствует опрос, проведённый по заказу финского национального телерадиовещателя Yle.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут

Отмечается, что недавний теракт в Стокгольме повлиял на представления жителей страны о личных угрозах — до него финны больше всего опасались увеличения числа бедных и обездоленных в финском обществе. Что же касается угроз для национальной безопасности Финляндии, ростом военной активности РФ больше всего обеспокоены люди в возрасте 35−49 лет.

Напомним, что ранее в интервью американскому телеканалу CNBC президент Финляндии Саули Ниинистё опроверг утверждение о том, что российский президент Владимир Путин является главной внешней угрозой для Европы. В то же время он указал на совокупность внешних рисков: «<…> это терроризм и миграция, а также действия России в Крыму и на Украине», — заявил финский лидер. Несмотря на то, что власти страны продолжают отрицать наличие «российской угрозы» для Финляндии, с 2021 года ежегодные расходы на оборону возрастут на 150 млн евро, а численность финских войск будет увеличена на 20% или на 50 тыс. человек.

Отметим также, что ранее начальник Полиции безопасности Финляндии Supo Антти Пелттари заявил о том, что уровень террористической угрозы в Европе сейчас выше, чем когда-либо. По его словам, Финляндия перестала быть «отдельным островком» безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в центре Стокгольма был совершен теракт, в результате которого погибли четыре человека, ещё 15 получили ранения. По версии следствия, за рулём угнанного грузовика, который въехал в толпу людей в центре Стокгольма, был 39-летний уроженец Узбекистана Ракхмат Акилов.