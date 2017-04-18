Москва, 18 апреля, 2017, 18:26 — ИА Регнум. ЦБ РФ предлагает вводить институт финансового омбудсмена поэтапно, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Vzakon.com ОСАГО

«Мы предлагаем его поэтапно вводить как обязательный, сначала для ОСАГО, где тема очень острая, потом для микрофинансовых организаций, и дальше уже для банковской системы», — сказала глава ЦБ, выступая на заседании президиума Госсовета.

По ее словам, давно назрела необходимость иметь специальную процедуру досудебного рассмотрения споров в финансовой сфере, и такой законопроект уже подготовлен.

В конце 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству доработать закон о создании института финансового омбудсмена в России.