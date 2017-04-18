Москва, 19 апреля, 2017, 00:09 — ИА Регнум.

«Объем сельскохозяйственного производства лишь только вернулся к уровню 90-го года», — заявил во вторник на заседании президиума в Российской академии наук научный руководитель Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства, академик РАН Иван Ушачев. И это несмотря на положительную динамику отрасли!

Илья Репин. Пахарь. Л. Н. Толстой на пашне. 1887

На заре туманной юности в конце 80-х начале 90-х, как мне помнится, никакого продуктового изобилия не наблюдалось. Всем памятны талоны на сахар, синие куры в заказах, которые никак не хотели развариваться и походили на мумии. Теперь, по отчетам правительства, Россия не только по многим показателям обеспечивает внутренний рынок, но и экспортирует сельхозпродукцию. Однако все это по объемам всего лишь уровень 90-х? Как так?

На вопрос ИА REGNUM, в чем проблема, академик Ушачев ответил — в низкой рентабельности большинства хозяйств.

«Беда, что высокорентабельных хозяйств у нас только 30%, — отметил ученый. — К огромному сожалению, прибыль, которая составила в прошлом году 390 млрд рублей, в основном концентрируется в высокорентабельных хозяйствах».

Положительные тенденции, конечно, есть. Первая — относительно высокий темп роста за последние пять лет продукции сельского хозяйства (102,3%) по отношения к индексу промышленного производства (100,6%) и ВВП страны (100,5%), Вторая — рост экспорта сельскохозяйственной продукции до $17 млрд и снижение импорта более чем в 1,7 раза.

Все это ведет к повышению уровня продовольственной безопасности страны. Однако существенным сдерживающим фактором развития отрасли является «инвестиционная недостаточность».

»Инвестиции в отрасль чаще падают, чем растут, — подчеркнул Иван Ушачев. — Сегодня они ниже, чем в 2007 году. Неустойчивую динамику показывают последние годы. В 2014−15 годах падение инвестиций в АПК составило 16,5%, что значительно выше, чем по экономике в целом. Несмотря на всплеск инвестиций в 2016 году, он составил 110,6%, он не компенсировал падения предыдущих двух лет. В результате низкой инвестиционной активности нам не удается выйти на необходимые темпы технологического обновления. Обновление сельхозтехники остается на уровне 3−4%, что означает, что средний возраст ее эксплуатации почти четверть века».

Карл Хенрик. Свиньи

— Какие отрасли сельского хозяйства более перспективны?

— Наиболее быстро развивающиеся отрасли те, где есть промышленное производство. Это птицеводство и свиноводство. А мясное и молочное животноводство, где крупный рогатый скот, это более инвестиционно емкие отрасли. Поэтому по молоку мы пока не достигли порога продовольственной безопасности. И можем это сделать только к 2025 году.

— Очень дорогие фермерские продукты, не по карману потребителю. Как быть?

— Это сложная проблема, потому что нужно менять закон о торговле. Потому что слишком высок удельный вес в доходах во всей цепи торговли: все ей остается, на втором плане — переработка. Самое последнее — это сельское хозяйство. Пока не будет доходности у сельхозтоваропроизводителя, будет происходить эта несправедливость. И еще: если будет кооперация в широком смысле слова, которая позволит по всей цепочке регулировать цены.

— А это возможно?

— В ближайшей перспективе нет. Чуть дальше — да. Разрушение СССР привело к тому, что теперь мы восстанавливаем, достигаем уровня 90-х, а еще преодолеваем последствия так называемой «оптимизации» — фактического продолжения разрушительного курса либералов. Последствия этого ощущают на селе.

«В результате «оптимизации» существенно вырос радиус доступности для сельских жителей школ, детских садов, больниц и других объектов социальной сферы, — отметил академик. Он убежден, что вложения в социальную сферу села «катастрофически недостаточны». Шокирующе прозвучало заявление академика, что на 2020 год госпрограммой на всю сельскую часть страны их объем составит «лишь 12,1 млрд рублей, что примерно в два раза меньше чем расходуется в Москве на обновление тротуаров».

В настоящий момент, считает специалист, АПК подходит к критическому рубежу. Необходимо ставить четкие цели развития и, главное, обеспечить их реализацию. Чтобы не оставаться догоняющей страной, России необходимо перейти к опережающим темпам разработки и освоения новаций по основным направлениям развития АПК страны.