Астана, 18 апреля, 2017, 18:22 — ИА Регнум. Перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства, продвижения экспорта продукции казахстанских аграриев на китайские рынки и вопросы водных отношений, использования и охраны трансграничных рек обсудили сегодня, 18 апреля, в Астане вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли и премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев.

Foreign and Commonwealth Office Си Цзиньпин

Чжан Гаоли прибыл в Казахстан после визита в Албанию, где он провел встречу с албанским президентом Буяром Нишари. С 11 по 19 апреля вице-премьер Госсовета КНР совершает вояж по странам Восточной Европы и бывшего СССР (Эстония, Словения, Аблания, Россия, Казахстан). Поездка проходит в рамках укрепления как межгосударственного формата «16+1», так и двусторонних отношений.

Во время встречи с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым были обсуждены также вопросы взаимодействия двух стран в торгово-экономической, научно-технической, финансовой, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, в области транзитно-транспортного и инфраструктурного взаимодействия включая планирование крупных совместных проектов и разработку долгосрочных программ.

В настоящее время Казахстан и Китай реализуют План сотрудничества по сопряжению казахстанской Национальной экономической программы «Нұрлы жол» и китайской инициативы «Экономический пояс Шелкового пути». План был подписан 2 сентября 2016 года в Ханчжоу по итогам переговоров президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с председателем КНР Си Цзиньпином.

Затем Чжан Гаоли встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и передал ему слова приветствия председателя КНР Си Цзиньпина.

«Председатель КНР планирует посетить Казахстан в июне текущего года для участия в открытии всемирной выставки «ЭКСПО-2017» и саммите Шанхайской организации сотрудничества. Под вашим верным руководством в Казахстане сохраняется динамика развития экономики, наблюдается социальная стабильность и повышается благосостояние населения. Авторитет Казахстана растет на международной арене», — сказал Чжан Гаоли.

Нурсултан Назарбаев также поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за приглашение на международный форум «Один пояс — один путь» и выразил готовность принять участие в этом мероприятии.

«У нас много предстоящей совместной работы. В ходе моего визита в Пекин в рамках участия в форуме «Один пояс — один путь» мы подробно обсудим сопряжение программ «Нұрлы жол» и «Экономического пояса Шелкового пути», — сказал глава государства.

Напомним, товарооборот между Казахстаном и КНР за 2016 год составил 7,9 млрд долларов, экспорт из Казахстана в Китай в 2016 году составил 4,2 млрд долларов, импорт — 3,7 млрд долларов.

Экспорт из Казахстана в Китай в натуральном выражении вырос на 20,4% без учета нефти и урана.

Китай является одним из главных инвестиционных партнеров Казахстана. За период с 2005 года по 1 февраля 2017 года приток прямых инвестиций из КНР в экономику Республики Казахстан составил 13,9 млрд долларов США. Инвестиции из Казахстана в Китай за этот же период составили 519,7 млн долларов США.

По состоянию на 1 февраля 2017 года в Казахстане зарегистрировано 2783 предприятий с участием китайского капитала.

КНР одной из первых стран подтвердила свое участие в ЭКСПО-2017 в Астане, и китайский павильон станет одним из самых крупных на выставке. Кроме того, 2017 год объявлен «Годом туризма Китая в Казахстане».

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