Санкт-Петербург, 18 апреля, 2017, 18:09 — ИА Регнум. Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявило о ложности предположения о том, что стадион «Санкт-Петербург Арена» на Крестовском острове Петербурга необходимо «переделывать».

Gov.spb.ru Стадион «Санкт-Петербург Арена»

Пресс-служба УФАС вынуждена была выступить с разъяснением в связи с неоднозначной трактовкой высказываний замглавы управления Петра Яковлева о ситуации с госконтрактами по стадиону, известному как «Зенит-Арена». Эту тему СМИ затем попросили прокомментировать пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, однако представитель Кремля воздержался от оценок.

Как сообщили вечером 18 апреля в пресс-службе УФАС, Петр Яковлев на пресс-конференции в Петербурге заявил дословно следующее:

«Понятно, что стадион «Зенит-Арена» вызывает очень большой общественный интерес и не только у нас, как контролирующих органов. Все мы петербуржцы, часто ходим на стадион, болеем за клуб «Зенит». Но основная масса контрактов, которая связана со стадионом они превышают один миллиард рублей, соответственно рассматриваются в Центральном аппарате Федеральной антимонопольной службы. А ситуация со стадионом она скорее всего будет еще очень долго продолжаться, потому что по имеющимся сведениям там еще очень много работ потребуют в дальнейшем переделки, а это новые государственные заказы».

Петр Яковлев также сообщил, что по делу о неправомерном заключении госконтракта с единственным поставщиком на сумму превышающую 900 млн рублей, на должностное лицо комитета по строительству Санкт-Петербурга, подписавшего незаконный контракт, наложен административный штраф размере 50 тыс. рублей. Поясним, речь идет о заключении контракта между комитетом по строительству (заказчик стадиона) и компанией «Метрострой» (последний генподрядчик стройки) на сумму 952 млн рублей на благоустройство территории вокруг стадиона.

В Санкт-Петербургском УФАС России подчеркнули, что «полномочия управления распространяются на ситуацию со строительством стадиона только на контроль в сфере размещения заказа и контроль за соблюдением антимонопольного законодательства».

В УФАС пообещали, что если в управление будут поступать жалобы на последующие закупки для нужд стадиона с начальной (максимальной) ценой контракта меньше одного миллиарда рублей, то они будут рассмотрены в рамках закона.

Стадион на Крестовском острове был сдан в эксплуатацию в конце декабря 2016 года. На его возведение за 10 лет потрачено примерно 43 миллиарда рублей из бюджета Санкт-Петербурга, и эта цифра — не окончательная.