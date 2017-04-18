Москва, 19 апреля, 2017, 00:05 — ИА Регнум.

Сегодня, 19 апреля, ежегодный отчет о деятельности правительства РФ впервые представит Госдуме VII созыва Дмитрий Медведев, сообщает ИА REGNUM. Правительство, по его мнению, выходит «с неплохими оценками современного состояния российской экономики» — ранее Медведев обсудил с главой государства основные тезисы отчета.

Government.ru Дмитрий Медведев

Общая оценка экономики и отраслей

Экономика РФ «вошла в стадию роста», отмечает Медведев, в частности, по итогам 2016 года рост промышленного производства составил 1,3%. Фармацевтическая промышленность выросла почти на 24% — сейчас 70% жизненно необходимых лекарств производится в России, сказал глава правительства. Рост сельского хозяйства по итогам 2016 года составил 5%, соответственно растет и производство сельхозтехники — рост составил 60%.

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Безработица

Безработица сохраняется в контролируемых рамках, заверил ранее Медведев президента РФ Владимира Путина, в 2016 году она составила 5,5% — при том, что в большинстве европейских стран безработица в среднем составляет сейчас 10% от экономически активного населения.

Инфляция и планы

Инфляция в 2016 году составила около 5%, сообщил Медведев, в 2017 году ее прогнозный уровень не должен превысить 4%. «Это тоже исключительно важно просто для того, чтобы наши люди могли планировать свои доходы и расходы», — отметил глава правительства.

Приоритеты правительства

Предполагается, что Медведев проинформирует депутатов Госдумы о работе над приоритетными проектами, которые правительство реализует по поручению президента. «Это здравоохранение, образование, ипотека, жилищно-коммунальное хозяйство, вопросы инфраструктуры, в частности, экспорта, вопросы малого бизнеса, контрольно-надзорной деятельности, вопросы, связанные с ситуацией в моногородах, и дорожное строительство. Это, собственно, то, вокруг чего в основном и идет дискуссия и вокруг чего всегда наибольшее количество проблем», — отметил Медведев.

Эмбарго на повышение налогов

Правительство заверяет в поддержке эмбарго на повышение налогов. «Мы по поручению президента сохраняем мораторий на увеличение налогов, что, на мой взгляд, очень важно для бизнеса, несмотря на всякие разные предложения», — сказал накануне Медведев. При этом правительство по поручению Путина готовит предложения на будущее, каким образом могла бы выглядеть налоговая система в последующий период.

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Поддержка регионов

Правительство старается поддерживать внутренний баланс доходов и расходов, помогая регионам. «Задача федеральной бюджетной системы заключается в том, чтобы балансировать эти различия и выделять соответствующие средства», — констатировал Медведев. В 2016 году в общей сложности дотации, субсидии, трансферты от бюджета России бюджетам субъектов РФ составили 1,5 трлн рублей.

Ожидания и актуальные вопросы фракций

«Единая Россия» готовится к «серьезному разговору» с Медведевым, КПРФ и «Справедливая Россия» особых ожиданий с отчетом правительства не связывают, в ЛДПР рассчитывают услышать конкретные предложения по актуальным злободневным темам.

Предполагается, что парламентариев будут интересовать ответы на широкий круг вопросов, в частности, взносы за капремонт, введение прогрессивной шкалы налогообложения, повышение МРОТ, вопросы взимания транспортного налога, меры по поддержке сельхозпроизводителей и развитие сельхозмашиностроения, меры для обеспечения качества образовательной деятельности медицинских и фармацевтических вузов, итоги импортозамещения, индексация пенсий. Кроме того, парламентарии планируют задать вопросы о будущем хостелов и апартаментов, будет подниматься проблема бассейна Волги, депутаты также спросят Медведева о валютных ипотечниках, а также о санкциях за торговлю алкогольным фальсификатом.

Обязанность отчитываться

Обязанность правительства отчитываться перед нижней палатой парламента о результатах своей деятельности за год, в том числе по заранее поставленным депутатами вопросам, закреплена в Конституции РФ. Поправка к Конституции была принята 30 декабря 2008 года по инициативе Дмитрия Медведева, который тогда занимал пост президента России. Поправка к Конституции была инициирована в связи с мировым финансовым кризисом, нарастанием в 2008 году кризисных явлений в экономике и требованием парламента оперативно отчитываться о принятых антикризисных мерах. На заседании присутствуют не только депутаты, но и все министры.

Вопросы и ответы

Согласно регламенту Госдумы, депутаты могут высказывать свое мнение о деятельности правительства и задавать вопросы главе правительства в ходе его выступления. В этот раз ожидается рекордное число вопросов: вместо традиционного «лимита» по три от фракции — по пять от представителей фракций и еще по одному от парламентариев, не входящих в депутатские объединения. Таким образом, вопросов будет не 12, а 22.

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По итогам отчета нижняя палата парламента принимает постановление, в котором выражает одобрение или неодобрение работы правительства. До отчета парламентские фракции ежегодно направляют в комитет по регламенту и организации работы Госдумы вопросы о деятельности правительства РФ за истекший год. После одобрения комитетом и Советом Думы перечень вопросов направляется в правительство.