Каир, 18 апреля, 2017, 16:29 — ИА Регнум. В Египте археологи обнаружили более 1 тыс. статуй и 10 саркофагов в гробнице одного из знатных жителей Египта на берегу реки Нил, 18 апреля сообщает Associated Press.

Pixabay.com Египет

Гробница находится на западном берегу реки Нил в районе города Луксор. Согласно данным министерства по делам древностей Египта, гробница была построена для судьи в эпоху Нового царства. Хронологические рамки эпохи расположены между XV—X веками до нашей эры.

Читайте также: Ученые установили уникальность изображений драконов в Южной Сибири

Гробница состоит из открытого двора, который ведет к двум залам, в одном из которых находилось четыре саркофага, в другом — шесть.

Археологи обнаружили еще одну комнату, где находились статуи, на стенах были изображены фараоны из разных династий, заявил руководитель археологической миссии Мустафа эль-Вазири.

Читайте также: Ученый-археолог определил состав вина, которое мог пить Иисус

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта во время раскопок возле Великой пирамиды Гизы в Египте обнаружили 26-метровый элемент обшивки погребальной лодки фараона Хеопса. Данная находка стала крупнейшей, начиная с 1980-х годов. Фараон Хеопс правил Египтом во время четвертой династии, более 4,5 тыс. лет назад.