Курск, 18 апреля, 2017, 15:15 — ИА Регнум. В Курске новую школу №60 на проспекте Победы проверяет прокуратура из-за жалоб горожан на то, что там уже закончились места, сообщают «Курские известия».

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

Заявления на обучение в школе на 2017−2018 учебный год закончили принимать в марте 2017 года — все классы уже были укомплектованы учащимися. При этом многие жители проспекта Победы, рассчитывавшие отдать детей в эту школу, заявления подать не успели.

В городской прокуратуре пояснили, что желающих отдать детей учиться в «школу будущего» (так назвали СОШ №60 из-за современного оборудования) было так много, что подавать заявки начали еще в феврале 2017 года. Некоторые родители даже пошли на ухищрения — фактически проживая в других районах города, они временно прописывали детей на проспекте Победы, чтобы получить преимущества при зачислении в школу.

Из-за этого для детей, которые действительно живут на проспекте Победы и вынуждены сейчас ездить в школы в другие районы, мест в СОШ №60 не хватило. По данным мэрии, всего таких школьников было 1,5 тысячи. При том, что образовательное учреждение рассчитано на 792 места.

По словам директора школы Лидии Асадчих, сейчас школа укомплектована полностью. При этом на одно место претендуют по четыре ребенка: то есть желающих туда попасть — более 2,8 тысячи. При этом директор настаивает, что прием учеников проходит по закону — первыми места получают те, кто раньше подал заявку. Вторая волна зачисления начнется с 1 июня. Возможно, не все родители предоставят в школу оригиналы документов, и тогда появятся вакантные места.