Санкт-Петербург, 18 апреля, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от предметного комментария относительно ситуации на стадионе «Санкт-Петербург Арена» (известен также как «Зенит-Арена»). Вопрос к представителю Кремля возник в связи с информацией УФАС по Санкт-Петербургу о возможных новых тратах на стадион в связи с необходимостью переделок.

Стадион на Крестовском острове

«Я не буду комментировать ситуацию вокруг стадиона, у нас много контрольных ведомств, у нас много ведомств, которые являются подрядчиками, исполнителями, это все-таки предмет для их дискуссий и определения целесообразность тех или иных дополнительных (трат)», — приводит ТАСС слова Дмитрия Пескова.

Как стало известно сегодня, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продолжит проверки госконтрактов, связанных со стадионом «Санкт-Петербург Арена». Об этом сказал журналистам заместитель руководителя Санкт-Петербургского УФАС Петр Яковлев. Причем, контракты стоимостью до 1 млрд будет проверять Санкт-Петербургское УФАС, более «дорогие» контракты — центральный аппарат ФАС.

«Процесс, скорее всего, будет еще очень долго продолжаться. По имеющимся сведениям, очень много работ, требующих переделки, соответственно, будут новые госзаказы», — цитирует ТАСС слова Яковлева.

Ранее было обнаружено нарушение антимонопольного законодательства при заключении контракта между комитетом по строительству Санкт-Петербурга (заказчик стадиона) и компанией «Метрострой» (последний генподрядчик стройки) на сумму 952 млн рублей на благоустройство территории вокруг стадиона.

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Стадион на Крестовском острове был сдан в эксплуатацию в конце декабря 2016 года. На его возведение за 10 лет потрачено примерно 43 миллиарда рублей из бюджета Санкт-Петербурга, и эта цифра — не окончательная. Работы на стадионе и прилегающей к нему территории обещают завершить к маю текущего года. 22 апреля на Крестовском острове должен состояться первый матч РФПЛ с участием «Зенита». А в июне-июле стадион примет матчи Кубка Конфедераций.