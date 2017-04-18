Вашингтон, 18 апреля, 2017, 14:44 — ИА Регнум.



Осип Браз. Натюрморт с хлебом и вином

Примерный состав вина, которое предположительно мог пить Иисус Христос, описал американский ученый Патрик Макгаверн, сообщает Independent.

По мнению ученого, работающего в Музее археологии и антропологии Пенсильванского университета, во времена Иисуса в Иерусалиме в ходу было концентрированное вино. Употреблялся этот напиток с добавлением различных фруктов и специй (корица, шафран).

Макгаверн сделал свои выводы, изучая древние сосуды, в которых хранились напитки: характер напитков он определяет по химическому составу образцов, взятых со стенок сосудов.

Ученый сделал несколько заключений о напитках, которые пили различных личности, фигурирующие в истории древности.

Однако напиток Тайной вечери он определить не может. «Если кто-то может найти мне Святой Грааль и отправить его в мою лабораторию, мы можем проанализировать его и рассказать вам», — сообщил он.

Согласно Новому Завету, Тайная вечеря — это последняя трапеза Иисуса Христа с двенадцатью ближайшими учениками. Вино, которое пили на этом событии, являлось важной частью ритуала. На Тайной вечере Иисус установил таинство Евхаристии (Святого Причастия).