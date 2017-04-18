Пекин, 18 апреля, 2017, 14:20 — ИА Регнум. Согласно последним данным, опубликованным Национальным статистическим бюро КНР, по итогам I квартала 2017 года рынок недвижимости продолжает постепенно стабилизироваться. Главный статистический орган Китая зафиксировал снижение стоимости квадратного метра в 18 из 70 крупных городов КНР.

23yy.com Юань

Стабилизация рынка недвижимости стала возможна благодаря оперативному вмешательству властей КНР, которые усложнили процедуру приобретения второго и последующего объекта недвижимости для китайских граждан, пишет «Чжунго синьвэнь».

В октябре 2016 года власти Пекина, Тяньцзиня, Чжэнчжоу, Цзинани, Сучжоу, Чэнду, Ухани, Хэфэя и Уси опубликовали заявление, согласно которому жителям КНР запрещается приобретение третьего и последующих объектов недвижимости. Процедура покупки второго объекта недвижимости была серьезно усложнена. В частности, банкам запретили давать ссуды на покупку второго жилья.

Рост стоимости недвижимости вызван действиями граждан КНР, скупающих жилые и коммерческие помещения в качестве инвестирования денег. Экономисты считают, что наибольшим риском для Китая в краткосрочной перспективе является коррекция рынка недвижимости, на долю которого приходится 15% ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по итогам января 2017 года стоимость недвижимости в 47% крупных городов Китая перестала увеличиваться.