В администрации Ростова-на-Дону стала вакантной очередная должность
Ростов-на-Дону, 18 апреля, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Чиновники администрации Ростова-на-Дону, пришедшие во времена руководства Сергея Горбаня, продолжают покидать свои кабинеты. На этом раз стала вакантной должность заместителя сити-менеджера по социальным вопросам, которую 1,5 года занимал Виктор Бережной, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Теперь Бережной вернётся на своё прежнее место работы, то есть вновь возьмёт на себя бразды правления администрацией Ворошиловского района города-миллионника. Соответствующее решение об этом принято сегодня, 18 апреля, на заседании муниципального парламента.
Как ранее сообщало ИА REGNUM , отставки и назначения в администрации донской столицы начались в ноябре 2016 года после того, как сити-менеджером был назначен Виталий Кушнарев. До этого он возглавлял министерство транспорта региона. Официально смена сити-менеджера произошла по истечении срока контракта с Сергеем Горбанем, но больше всего на назначение повлияла неудовлетворительная работой предшественника Кушнарева.
Почти за пять месяцев кураторства Виталий Кушнарев обновил команду. Чиновничий аппарат пока не восполнен.
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Сити-менеджер Ростова-на-Дону продолжает обновлять команду
Напомним, уходящим из городской администрации чиновникам заранее подготовлены другие рабочие места. Например, Сергей Кузнецов (экс-первый заместитель сити-менеджера) теперь возглавляет Общественную палату Ростова-на-Дону, а «дорожные» руководители находятся у руля подрядных организаций, выполняющих ремонт транспортных артерий города-миллионника.
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