Ростов-на-Дону, 18 апреля, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Чиновники администрации Ростова-на-Дону, пришедшие во времена руководства Сергея Горбаня, продолжают покидать свои кабинеты. На этом раз стала вакантной должность заместителя сити-менеджера по социальным вопросам, которую 1,5 года занимал Виктор Бережной, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Здание Ростовской-на-Дону городской Думы

Теперь Бережной вернётся на своё прежнее место работы, то есть вновь возьмёт на себя бразды правления администрацией Ворошиловского района города-миллионника. Соответствующее решение об этом принято сегодня, 18 апреля, на заседании муниципального парламента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , отставки и назначения в администрации донской столицы начались в ноябре 2016 года после того, как сити-менеджером был назначен Виталий Кушнарев. До этого он возглавлял министерство транспорта региона. Официально смена сити-менеджера произошла по истечении срока контракта с Сергеем Горбанем, но больше всего на назначение повлияла неудовлетворительная работой предшественника Кушнарева.

Почти за пять месяцев кураторства Виталий Кушнарев обновил команду. Чиновничий аппарат пока не восполнен.

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Сити-менеджер Ростова-на-Дону продолжает обновлять команду

Напомним, уходящим из городской администрации чиновникам заранее подготовлены другие рабочие места. Например, Сергей Кузнецов (экс-первый заместитель сити-менеджера) теперь возглавляет Общественную палату Ростова-на-Дону, а «дорожные» руководители находятся у руля подрядных организаций, выполняющих ремонт транспортных артерий города-миллионника.

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