Астана, 18 апреля, 2017, 15:06 — ИА Регнум.

Казахстан уже несколько раз обещал выполнить обязательства по сокращению объемов добычи нефти, о чем члены ОПЕК и страны, не входящие в картель, договорились в конце 2016 года в Вене. Однако точные сроки долгое время не назывались. Теперь министр энергетики этой страны Канат Бозумбаев обещает, что Казахстан значительно сократит добычу нефти в мае-июне 2017 года. Об этом Бозумбаев сообщил журналистам сегодня, 18 апреля, после заседания правительства.

Gosrf.ru Добыча нефти

По словам министра, в апреле объем добычи нефти немного поменяется, то есть ожидается небольшое сокращение. Уже в июне предполагается значительное сокращение нефтепроизводства. Это будет зависеть, в первую очередь, от таких месторождений как Карачаганак, Тенгиз и Кашаган.

На уровень добычи нефти в Казахстане серьезное влияние оказывают климатические условия. Поэтому и план по выполнению обязательств перед ОПЕК был составлен с учетом этих особенностей. Это значит, что в период с июня по август нефтепроизводство значительно снижается.

«Когда мы принимали такое решение, мы эти факторы учитывали. Я думаю, что мы свои обязательства выполним. Казахстан будет стараться выполнять свои обязательства», — заявил глава казахстанского Минэнерго.

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Уже не в первый раз Бозумбаев обратил внимание на то, что Астана не брала на себя обязательства каждый месяц придерживаться определенного объема добычи черного золота. В целом Казахстан обязался сократить нефтепроизводство в течение первых шести месяцев 2017 года на 20 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, средняя добыча нефти в стране должна составлять не более 1,7 млн баррелей в день.

Следуя этой логике, в январе Казахстан в среднем сократил производство на 30 тыс. баррелей в сутки. Однако в следующем месяце этот показатель немного вырос, а уже в марте 2017 года объем добычи нефти превысил 1,7 млн тонн баррелей.

Что касается трех основных нефтяных месторождений в Казахстане — Карачаганак, Тенгиз и Кашаган, то еще в декабре прошлого года Бозумбаев говорил, что страна сократит добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки, но не за счет этих основных месторождений. Тогда министр пообещал, что Казахстан найдет новые резервы, чтобы добыча в целом была меньше.

Изначально Астана не собиралась присоединяться к сделке «ОПЕК плюс» по сокращению объемов нефтепроизводства. Как признался министр, соответствующее решение далось Казахстану непросто, потому что введено в строй гигантское месторождение Кашаган было несколько месяцев назад, и в целом капитальные ремонты на крупных месторождениях закончились — на Тенгизе и Карачаганаке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА) за март 2017 года, Казахстан нарушил взятые на себя перед ОПЕК обязательства по сокращению объемов добычи черного золота. В докладе отмечается, что увеличение производства произошло, главным образом, за счет роста нефтедобычи на месторождении Кашаган. Здесь еще в октябре 2016 года стали добывать до 90 тыс. баррелей в сутки. Сегодня, по данным МЭА, этот показатель составляет 170 тыс. баррелей в сутки. Ожидается, что добыча на этом месторождении будет только расти. Также растет нефтепроизводство и на месторождении Тенгиз.

В свою очередь, Россия в рамках сделки с ОПЕК снизила свое среднесуточное производство на середину апреля на 1,6% к уровню октября, то есть с 1527,5 тыс. тонн до 1502,4 тыс. тонн.

В целом цена нефтяной корзины ОПЕК в понедельник, 17 апреля, опустилась на $0,43 или на 0,8%, до $52,94 за баррель, хотя на прошлой неделе она составляла $53,37 за баррель.