Лондон, 18 апреля, 2017, 13:27 — ИА Регнум.



Controller of Her Majesty’s Stationery Office Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала к проведению внеочередных парламентских выборов с целью укрепить консервативную партию у власти, сообщает The Independent.

С таким заявлением глава британского правительства выступила перед своей резиденцией в Лондоне.

По данным опроса общественного мнения, проведенного ComRes для издания, Консервативная партия имеет отрыв в 21 пункт от Лейбористской партии, чего не было с 1983, когда Маргарет Тэтчер одержала свою вторую победу на выборах.

Напомним, последние парламентские выборы в Великобритании прошли в 2015 году, тогда консерваторы набрали 36,9% голосов избирателей, а их основные конкуренты Лейбористская партия — 30,4%.

Как правило, досрочные выборы в Великобритании проводит правящая партия, рассчитывающая использовать текущий момент для закрепления своего политического лидерства.

Лидер Консервативной партии Тереза Мэй неоднократно исключала возможность проведения досрочных выборов. В частности 4 сентября, когда она заявила, что не станет «проводить внеочередные выборы», поскольку она понимает, что стране нужен этот «период времени стабильности», чтобы «справиться с проблемами, стоящими перед страной». Прежде датой проведения выборов назывался 2020 год.