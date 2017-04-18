Иностранные инвесторы не спешат вкладывать деньги в столицу Казахстана
Астана, 18 апреля, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Как распределялись эти средства по регионам, видно в таблице.
Валовый приток прямых инвестиций в Казахстан от иностранных прямых инвесторов в разрезе регионов Казахстана
миллионов долларов США
Наименование области
2014
2015
Динамика 2016 года по сравнению с 2015
-13,2
15,6
253,4
237,8
1 418,9
367,3
1 015,0
647,7
235,3
130,1
100,6
-29,6
4 949,2
2 652,1
4 675,8
2 023,8
676,1
424,0
197,5
-226,5
9 135,7
6 821,0
8 512,0
1 691,0
2 638,5
1 796,1
2 458,5
662,4
94,4
-33,8
149,4
183,2
1 628,1
1 396,7
1 356,8
-40,0
71,1
31,7
304,2
272,5
335,2
14,4
278,1
263,7
359,0
169,2
206,8
37,6
1 609,4
226,5
479,5
253,1
346,9
458,3
362,8
-95,4
6,7
-13,5
2,5
16,0
234,3
295,8
283,5
-12,4
23 726
14 752
20 637
Очевидно, что у пяти регионов наблюдается падение инвестиций — это Алма-Атинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Южно-Казахстанская области и город Астана. В остальных 11 регионах наблюдается увеличение иностранных инвестиций.
Как видно по диаграмме, почти две трети инвестиций приходит всего в два региона: Атыраускую область и в город Алма-Ату. Алма-Ата — это экономический центр, а инвестиции в Атыраускую область связаны с ТОО «Тенгизшевройл» и проектом наращивания добычи там до 36 миллионов тонн нефти в год. Эти же регионы дали 3,6 миллиарда долларов прироста инвестиций, что тоже составляет 60% от общего прироста.
Также можно отметить рост инвестиций в Восточно-Казахстанскую область, где развита цветная металлургия, энергетика и добыча угля. Западно-Казахстанская, Актюбинская и Мангистауская области традиционно получают инвестиции в нефтегазовую отрасль — там инвестиции нужны даже для поддержания производства. Интересно, что, несмотря на все разговоры, иностранные инвесторы не приходят в Астану, а значит, и все планы по развитию международного финансового центра, скорее всего, останутся только на бумаге.
Таким образом, видно, что локомотивами привлечения денег в Казахстан остаются пока два региона — Атырауская область и город Алма-Ата. И пока нет никаких тенденций к тому, что эта ситуация изменится.
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