Астана, 18 апреля, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Как распределялись эти средства по регионам, видно в таблице.

Валовый приток прямых инвестиций в Казахстан от иностранных прямых инвесторов в разрезе регионов Казахстана

миллионов долларов США

Наименование области

2014

2015

2016

Динамика 2016 года по сравнению с 2015

-13,2

15,6

253,4

237,8

1 418,9

367,3

1 015,0

647,7

235,3

130,1

100,6

-29,6

4 949,2

2 652,1

4 675,8

2 023,8

676,1

424,0

197,5

-226,5

9 135,7

6 821,0

8 512,0

1 691,0

2 638,5

1 796,1

2 458,5

662,4

94,4

-33,8

149,4

183,2

1 628,1

1 396,7

1 356,8

-40,0

71,1

31,7

304,2

272,5

335,2

14,4

278,1

263,7

359,0

169,2

206,8

37,6

1 609,4

226,5

479,5

253,1

346,9

458,3

362,8

-95,4

6,7

-13,5

2,5

16,0

234,3

295,8

283,5

-12,4

23 726

14 752

20 637

Очевидно, что у пяти регионов наблюдается падение инвестиций — это Алма-Атинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Южно-Казахстанская области и город Астана. В остальных 11 регионах наблюдается увеличение иностранных инвестиций.

Как видно по диаграмме, почти две трети инвестиций приходит всего в два региона: Атыраускую область и в город Алма-Ату. Алма-Ата — это экономический центр, а инвестиции в Атыраускую область связаны с ТОО «Тенгизшевройл» и проектом наращивания добычи там до 36 миллионов тонн нефти в год. Эти же регионы дали 3,6 миллиарда долларов прироста инвестиций, что тоже составляет 60% от общего прироста.

Также можно отметить рост инвестиций в Восточно-Казахстанскую область, где развита цветная металлургия, энергетика и добыча угля. Западно-Казахстанская, Актюбинская и Мангистауская области традиционно получают инвестиции в нефтегазовую отрасль — там инвестиции нужны даже для поддержания производства. Интересно, что, несмотря на все разговоры, иностранные инвесторы не приходят в Астану, а значит, и все планы по развитию международного финансового центра, скорее всего, останутся только на бумаге.

Таким образом, видно, что локомотивами привлечения денег в Казахстан остаются пока два региона — Атырауская область и город Алма-Ата. И пока нет никаких тенденций к тому, что эта ситуация изменится.

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