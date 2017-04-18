Симферополь, 18 апреля, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Стало известно, при каких погодных условиях: силе ветра и волнения моря, а также количестве и схеме расположения буксиров можно безопасно доставить судоходные арки Крымского моста — автомобильную и железнодорожную — к месту строительства объекта. Как сообщили ИА REGNUM в информационном центре «Крымский мост» 18 апреля, математическое и экспериментальное моделирование морской операции по транспортировке арок провели специалисты Крыловского государственного научного центра в Санкт-Петербурге.

Fkutaman.ru Моделирование транспортировки арок

«Доставка арочных пролетов к фарватеру — одна из сложнейших операций не только в рамках реализации проекта, но и в практике отечественного мостостроения», — пояснили в информационном центре.

Это связано с тем, что арки — самые габаритные и тяжелые конструкции Крымского моста. Кроме того, небольшие глубины Керченского пролива почти соизмеримы с осадкой понтонов, а для Керчь-Еникальского канала характерны нестабильные ветра.

«Испытания для определения ветровой нагрузки проводились с учетом всех возможных направлений и скоростей ветра. В итоге выяснилось, что транспортировать судоходные пролеты Крымского моста максимально безопасно при скорости ветра до 10 метров в секунду», — уточнил заместитель начальника отделения гидроаэродинамики Крыловского государственного научного центра Сергей Соловьев.

Fkutaman.ru Керченский мост

По информации заместителя генерального директора по инфраструктурным проектам ООО «СГМ» Леонида Рыженькина, судоходные арки Крымского моста сейчас собирают на керченской стороне на стапелях. Уже смонтировано больше 7 тыс. тонн металлоконструкций. Это 70% от всего объема.

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В готовом виде с керченского берега арки доставят к фарватерным опорам, чтобы установить в проектное положение. Их будут транспортировать к фарватеру по строго заданной траектории.

Комплекс, который будет перевозить арки, строят на «Севморзаводе» в Севастополе. Он состоит из четырех понтонов, объединенных в плавучие опоры по типу катамаранов.

Операция по транспортировке арок к месту возведения Керченского моста намечена на конец августа — начало сентября 2017 года. Планируется, что она займет от трех до пяти дней на каждую арку.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство 19-километрового моста через Керченский пролив стартовало зимой 2016 года. Первая опора моста была установлена ко Дню космонавтики 12 апреля, 7 февраля 2017 года было объявлено о начале установки арочных сводов моста.

Мост состоит из двух частей: автомобильной на четыре полосы и железнодорожной на два пути. Движение автомобилей по Керченскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года.