Санкт-Петербург, 18 апреля, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Задержанный сотрудниками Федеральной службы безопасности России по подозрению в организации теракта в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов не является гражданином Киргизской Республики. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщили киргизстанские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Метро

В соответствии с указом президента Киргизии от 25 мая 2013 года, уроженец города Джалал-Абад Азимов Аброр Ахралович вышел из гражданства Киргизской Республики в связи с ранее поданным им ходатайством.

ИА REGNUM напоминает, что 3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт — 2» произошел теракт, в результате которого погибли 15 человек, включая террориста Акбаржона Джалилова.

Впоследствии, 17 апреля, ФСБ сообщила о задержании одного из организаторов теракта в метро Санкт-Петербургка — 27-летнего уроженца Киргизии Аброра Азимова. Задержание было произведено в Одинцовском районе Московской области.