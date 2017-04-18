Волгоград, 18 апреля, 2017, 09:28 — ИА Регнум. В Волгограде окончание отопительного сезона сменилось массовыми отключениями воды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра, это связано с проведением плановых гидравлических испытаний на теплосетях.

Volgadmin.ru Ремонтные работы на теплотрассе

С них начинается подготовка системы к новому сезону. Как пояснили в ресурсоснабжающей организации, это мероприятие проводится ежегодно. В трубопроводы подается вода под высоким давлением, чтобы проверить трубы на прочность, определить слабые места системы и вовремя заменить трубы, узлы и агрегаты.

А пока теплосети готовят к предстоящей зиме, жителям Волгограда придется обходиться без горячей воды. Так, с 18 апреля коммунальный ресурс прекратят подавать потребителям части Тракторозаводского (будут отключены от горячего водоснабжения дома по десяти улицам, более 20 школ, детсадов и поликлиник), а также Красноармейского района. С 19 апреля на три дня будет отключена горячая вода в Дзержинском районе. Несколько дней без горячей воды придется провести и жителям Краснооктябрьского и Центрального района — с 24 по 26 апреля, а в Советском районе — с 26 по 28 апреля. Полный список улиц и времени отключения ресурса опубликован на сайте мэрии.

Отключения планируются с 08:00 дня, указанного как дата начала отключения, и до 24:00 даты, по которую прекращается горячее водоснабжение. При этом возможно возобновление горячего водоснабжения раньше указанного срока.

Кроме того, начинаются остановки котельных на планово-предупредительные ремонты. Первым в этом году стартует Кировский район. Работы будут проводиться с 16 по 28 апреля. Здесь отремонтируют две котельных.

Напомним, в Волгограде отопительный сезон завершился 12 апреля. Решение было принято в связи с повышением температуры наружного воздуха. Как прокомментировал руководитель департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда Алексей Сивоков, осенне-зимний период 2016 — 2017 года прошел без серьезных сбоев и нарушений. Самым холодным зимним месяцем за последние пять лет стал декабрь, однако коммунальные службы с задачей справились. Технологические отказы, неизбежные при высоком износе сетей, устранялись в нормативные сроки.

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Жильцы почти полусотни многоэтажек Волгограда переплачивали за тепло

Износ сетей теплоснабжения на территории города на сегодня достигает 70%-75%. Эти проблемы копились годами. Однако ситуация постепенно начинает меняться к лучшему. Оздоровление теплового хозяйства теперь занимается «Концессии теплоснабжения», с которой осенью 2016 года власти города подписали соглашение о передаче теплосетей в концессию.

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Новый инвестор в 2017 году намерен вложить в обновление теплового хозяйства 1,85 млрд рублей. Модернизация коснется всех элементов системы — котельных, центральных тепловых пунктов, сетей. В планах — строительство пяти новых блочно-модульных котельных, в том числе в поселке Южный Красноармейского района. 12 котельных будут реконструированы — в них поменяют котельное и насосное оборудование, автоматизируют.

Также в 2017 году предстоит реконструировать 25 ЦТП, построить 17,6 км и переложить 22,3 км тепловых сетей различного диаметра, обновить парк спецтехники, необходимой для эксплуатации и ремонта системы теплоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Волгограде осенью 2016 года начался без срывов. В преддверии будущих холодов специалисты провели все необходимые ремонтные работы: заменили более 17 км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, восстановили изоляционное покрытие на трубопроводах, привели в порядок свыше 3 тыс. единиц тепломеханического и электрического оборудования на котельных и тепловых пунктах.

Тепловое хозяйство Волгограда насчитывает 123 котельных, 336 центральных тепловых пункта и насосных станций. Общая протяженность тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения — около 1 тыс. км. Из общего числа 5562 многоквартирных домов 5124 дома с централизованной системой отопления.