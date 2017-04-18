Москва, 18 апреля, 2017, 08:49 — ИА Регнум.



Btimes.ru Турция

Российские туроператоры отмечают снижение спроса на путевки в Турцию. С 10 апреля количество приобретенных туров упало на 15%, число бронирований туров — на 14%, пишут 18 апреля «Известия».

Снижение спроса на туры произошло после того, как 10 апреля Росавиация известила авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию. При этом о каких-либо официальных решениях на этот счет не сообщалось, отмечает издание.

По данным туроператоров, те жители России, которые уже приобрели путевки ранее, отказываются от них лишь в единичных случаях. Дело в том, что на рынке отсутствуют предложения, сопоставимые с Турцией по соотношению цены и качества отдыха.

При этом до обращения Росавиации турецкое направление было наиболее популярным у российских туристов. Так, 47% пользователей, запрашивающих в поисковиках туры на май, интересовались именно Турцией, отмечают в группе компаний «Слетать.ру».

После выхода предупреждения о возможной приостановке чартерных рейсов число купленных пакетных туров в Турцию уменьшилось в 1,7 раза, отмечает издание.

По мнению экспертов, если запрет все же вступит в силу, отдыхающим из России предложат отправиться в другую страну или воспользоваться регулярным рейсом в Турцию. Однако в обоих случаях клиентам придется доплатить.

«Ведомости» также отмечают, что после сообщения о возможной приостановке чартерного сообщения с Турцией массового отказа от уже купленных туров нет. Однако продажи путевок на это направление сократились почти вдвое. Так, спрос на путевки у компании Onlinetours упал на 50%, у Level. Travel — на 40%, у «Пегас туристик» — на 30%.

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