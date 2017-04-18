Москва, 18 апреля, 2017, 08:12 — ИА Регнум. По итогам торговой сессии на Московской бирже 17 апреля курс американского доллара расчётами «завтра» упал на 42 коп. (-0,74%), до 55,94 руб., курс евро снизился на 27 коп. (-0,44%), до 59,56 руб. Центральный банк России с 18 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 4 коп., до 56,25 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 59,83 руб., что выше предыдущего дня на 6 копеек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Доллар

В пользу рубля в начале очередной недели сыграло сразу несколько факторов, считает старший аналитик Альпари Анна Бодрова. С одной стороны, возвращение нерезидентов в торги после пасхальных каникул придало валютной секции нужный объем и подвижность. С другой, на этой неделе в России начинается очередной налоговый период, когда спрос на рубли на внутреннем рынке благоприятно сказывается на котировках национальной валюты.

Ко всему прочему, комментарии российского премьер-министра Дмитрия Медведева о состоянии бюджетного дефицита на адекватном уровне и приемлемых значениях показателей государственного долга тоже поддержали рубль: обычно рынок с долей скепсиса относится к подобным высказываниям, но в данном случае никого и ничто не насторожило.

Накануне и доллар, и евро оставались под давлением, и не исключено, что сегодня, 18 апреля, в первой половине дня тенденции останутся в силе. Для американской валюты вероятная цель движения на утро вторника — 55,85 руб. (понижение), для евро — 59,70 руб. (повышение). В целом по итогам сессии пара доллар/рубль останется в диапазоне 55,80−56,65, евро/рубль — 59,40−60,15.