Ванино, Хабаровский край, 18 апреля, 2017, 08:06 — ИА Регнум.

Фракция «Единой России» в Совете депутатов поселка Ванино намерена лишить жителей поселения права избирать мэра. Сам народ против такого решения. Депутаты-единороссы мнение населения игнорируют, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Ванино хочет избирать мэра

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Назначение главы Ванинского района увенчалось успехом лишь с третьей попытки. Две первые провалились — в первый раз конкурсная комиссия отказала сразу девятерым кандидатам, во второй — население и сами депутаты районного Собрания воспротивились предложенным кандидатурам: на пост главы свободного порта, крупнейшего в регионе транспортного узла, претендовали две женщины — педагог, директор Советско-Гаванского техникума и секретарь райкома «Единой России» Наталья Шустова и предприниматель Юлия Данилова. За Данилову свои голоса отдали 4 депутата, за Шустову — всего 2.

В результате, только с третьей попытки, главой Ванинского района депутаты избрали Александра Наумова. Выбор устроил всех, даже противоборствующие, стороны: Наумов технарь, знает все проблемные точки района, поскольку много лет вполне успешно даже в самые кризисные времена, руководил главным коммунальным предприятием района.

Тем не менее, местные единороссы решили еще раз наступить на одни и те же грабли: теперь они пытаются лишить ванинцев права выбирать мэра поселка.

«Мы собрали подписи под нашим проектом решения Совета депутатов поселка, 64 подписи, по закону нужно 50. В положенные сроки передали подписные листы и проект в Совет. Однако самая многочисленная фракция в Совете, «Единая Россия», попросту игнорирует требование людей — этот проект даже не внесен в повестку публичных слушаний. То есть, жители Ванино инициировали проект: выборы должны быть прямыми. Понятно, что люди возмущены тем, что депутаты-единороссы игнорируют их мнение. И вопросы звучат возмущенные: «Кто они такие?!». Я тоже депутат, я не вхожу ни в какие фракции и списки, меня избирали люди, которые сегодня требуют защитить их право на выборы мэра. Я буду действовать так, как требуют мои избиратели. 10 мая состоятся публичные слушания по изменениям в Устав поселка, как раз по вопросу выборов. Людей, судя по всему, придет очень много. Однако место проведения слушаний тоже вызывает вопросы. Это маленький зал поселковой администрации, вмещающий не более 50 человек. Это еще раз говорит об отношении фракции «ЕР» в Совете депутатов к мнению жителей. А если придет в 10 раз больше людей, они что — на улице будут стоять? Если понадобится, если наш проект не будет включен в повестку слушаний, что незаконно, мы будем добиваться этого в судебном порядке», — рассказала депутат Совета депутатов поселка Ванино Анжела Брянкина.

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Между тем, жители Ванино выплескивают свое возмущение в местных социальных сетях. Граждане высказывают предположения, что секретарь местного отделения «Единой России» Наталья Шустова, провалившись на выборах главы района, во что бы то ни стало решила попасть во власть, став главой поселка. В пользу этой версии посетители соцсетей приводят тот факт, что секретарем Совета депутатов Ванино является Инна Иршакова — единоросс и коллега Шустовой, социальный педагог все из того же Советско-Гаванского техникума.

«Жителей поселка сначала «развели» на выборах, а теперь хотят «кинуть» на выборы! Выборы поселковых депутатов состоялись сразу после Нового года, в них от силы 15% населения участвовало! По задумке фракции «ЕР», которая шла на выборы под девизом «За новый поселок!», в этом их новом поселке нет места жителям поселка! В поселке не только депутаты «ЕР-овцы» живут! Да и присутствовать на публичных слушаниях будут далеко не только члены «ЕР». Все придут и все им скажут! Напомнить, где работает председатель Совета? В Советско-Гаванском техникуме. А кто директор техникума? Несостоявшаяся глава района Шустова, которую никто не поддержал. Видимо, решила взять реванш любой ценой? Нет! Нам это не надо! У нас главу поселка будут избирать опять с третьей попытки? Отберите кто-нибудь уже грабли у единороссов! Они на этих граблях уже танцуют просто! Почему из-за чьих-то амбиций все должны страдать?!», — пишут возмущенные жители Ванино в социальных сетях.

Между тем, «Единая Россия» с треском проиграла на прошедших в сентябре 2016 года выборах в Государственную думу РФ, уступив свободный порт Ванино ЛДПР — за «ЕР» проголосовало 30,04%, за ЛДПР — 37,16%.

«Нормальное желание «Единой России» взять реванш. С одной стороны, народ в Ванино, в минимальном количестве придя на выборы своих депутатов, получил то, что получил. На кого обижаться? «ЕР», получив власть в местном Совете, теперь будет предпринимать все, чтобы эту власть упрочить — власть ведь берут не для того, чтобы отдавать. С другой стороны, это очень хорошо, что народ проснулся. Мы видим нормальный политический процесс. Люди хотят выбирать себе, на местном уровне, ту власть, которая будет отстаивать их интересы. Это правильно. С другой стороны, можно задать вопрос региональному руководству «ЕР»: неужели не понятно, что выдвигая во власть личности, которых не поддерживает народ, вы роняете авторитет партии, власти? И воспользоваться этим могут не только оппозиционеры, но и различные политические авантюристы. Вот это опасно. Ситуация в Ванино — звонок для «ЕР», к народу необходимо прислушиваться», — поделился мнением доктор политических наук, профессор Илдус Ярулин

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Как сообщало ИА REGNUM, в свободном порту Ванино давно не утихают политические скандалы — то суд распустил предыдущий Совет депутатов поселения, поскольку часть народных избранников не подали декларации о доходах, то местных чиновников и, опять же, депутатов подозревают в коррупционных схемах с муниципальной недвижимостью, то главу района почти год не могли назначить. Между тем, население давно устало от это непродуктивной политической возни, искусственно создаваемой и никому не нужной — люди хотят от власти реальных дел.