Пекин, 18 апреля, 2017, 00:48 — ИА Регнум. Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Юй Чжэншэн 17 апреля провел переговоры с министром иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минем, где было решено развивать двусторонние отношения, передает агентство «Синьхуа».

TVBS588 Эмблема Народного политического консультативного совета Китая

Китай и Вьетнам должны усилить практическое взаимодействие в рамках инициативы «Нового шелкового пути», промышленного производства, перевозок и инфраструктуры, заявил Юй.

Представитель КНР также выступил в поддержку расширения инвестирования, партийного обмена между двумя странами, а также заявил о необходимости разрешения морских противоречий, чтобы придать импульс всестороннему стратегическому сотрудничеству и партнерству.

Минь заявил, что отношения с Китаем являются дипломатическим приоритетом для Вьетнама, а сам Вьетнам готов укреплять торговые и инвестиционные контакты с Китаем.

Ранее в понедельник Фам Бинь Минь и член Госсовета КНР Ян Цзечи встретились в рамках 10-й встречи координационного комитета сотрудничества Китай-Вьетнам.

Напомним, что 12 апреля высокопоставленный представитель Компартии Китая Лю Юньшань провел встречу с делегацией вьетнамской газеты «Нян зан», на которой также было решено обмениваться опытом и углублять сотрудничество в информационное сфере.