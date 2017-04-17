Турецкие СМИ: Трамп поздравил Эрдогана с итогами референдума по конституции
Анкара, 18 апреля, 2017, 00:05 — ИА Регнум.
Президент США Дональд Трамп поздравил президента Турции Реджепа Эрдогана с победой на референдуме о введении президентской формы правления в стране, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Дональд Трамп по телефону поздравил президента Реджепа Эрдогана с победой сторонников конституционной реформы на общенациональном референдуме, уточняет агентство.
Напомним, 16 апреля в Турции прошел референдум по вопросу изменений конституции страны, обеспечивающих переход к президентской форме правления.
За изменение основного закона Турции проголосовали 51,2% участников референдума, против — 48,8%.
Миссия ОБСЕ заявила о несоответствии референдума в Турции нормативам Совета Европы.
В ответ на это президент Турции Реджеп Эрдоган посоветовал ОБСЕ «знать свое место».