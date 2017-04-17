Анкара, 18 апреля, 2017, 00:05 — ИА Регнум.



R4BIA.com Реджеп Тайип Эрдоган

Президент США Дональд Трамп поздравил президента Турции Реджепа Эрдогана с победой на референдуме о введении президентской формы правления в стране, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Дональд Трамп по телефону поздравил президента Реджепа Эрдогана с победой сторонников конституционной реформы на общенациональном референдуме, уточняет агентство.

Напомним, 16 апреля в Турции прошел референдум по вопросу изменений конституции страны, обеспечивающих переход к президентской форме правления.

За изменение основного закона Турции проголосовали 51,2% участников референдума, против — 48,8%.

Миссия ОБСЕ заявила о несоответствии референдума в Турции нормативам Совета Европы.

В ответ на это президент Турции Реджеп Эрдоган посоветовал ОБСЕ «знать свое место».