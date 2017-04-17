Анкара, 17 апреля, 2017, 23:07 — ИА Регнум.

Совет национальной безопасности Турции огласил предложение о продлении режима чрезвычайного положения ещё на три месяца, сообщает газета Haberturk.

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По информации издания, решение принималось на закрытой встрече совета с участием президента Турции Реджепа Эрдогана.

Заседание проходило в президентском дворце и продолжалось 50 минут.

Рекомендации расширить режим ЧП поступили турецкому правительству для обеспечения «непрерывности мер по защите демократического процесса, верховенства закона, а также прав и свобод граждан Турции».

Сообщается, что кабинет министров Турции должен принять решение по этому вопросу в самое ближайшее время.

Напомним, в январе 2017 года турецкий парламент уже одобрял сохранение режима ЧП в стране на 90 дней.

Режим ЧП объявили в Турции 20 июля 2016 года по причине попытки государственного переворота в Анкаре.