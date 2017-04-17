Нью-Дели, 17 апреля, 2017, 22:58 — ИА Регнум. В текущем финансовом году, согласно докладу Всемирного банка, экономика Индии достигнет роста в 7,2%, сообщает 17 апреля The Economic Times.

Pixabay.com Индийские рупии

Достигнув этого показателя, экономика Индии продолжит расти и в следующем финансовом году. Ожидается, что в 2018−1919 годах экономический рост составит 7,5%.

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Напомним, в прошлом финансовом году на рост экономики Индии оказали негативное влияние процесс демонетизации и слабые инвестиции, и удалось достигнуть показателя в 6,8%.

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В третьем квартале 2016−2017 годов рост ВВП снизился до 7%, хотя в первой половине прошлого финансового года достиг 7,3%. Финансовый год в Индии начинается 1 апреля и заканчивается 31 марта.