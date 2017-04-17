Москва, 17 апреля, 2017, 22:30 — ИА Регнум.

Рост поставок с Украины мяса и масла на фоне распространения там африканской чумы свиней вызывает сильную обеспокоенность, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в эфире телеканала «Россия 24».

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Сергей Данкверт отметил, что пока проникновение в Россию украинских масла и мяса удается останавливать и контролировать, но продолжение развития на Украине африканской чумы свиней не может не вызывать беспокойства.

Он отметил, что уже отмечены случаи задержания «колбасных изделий с Украины с геномом африканской чумы».

Напомним, ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев призвал принимать необходимые меры для борьбы с распространением африканской чумы свиней.

Стоит отметить, что всё это происходит на фоне углубляющейся деградации властных и надзорных органов на Украине, теряющих способность контролировать санитарную и эпидемиологическую ситуацию.