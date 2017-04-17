Анкара, 17 апреля, 2017, 21:27 — ИА Регнум.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) «должна знать свое место». Таким образом Эрдоган прокомментировал сегодняшнее заявление наблюдателей ОБСЕ о том, что на референдуме по конституционной реформе в Турции зафиксированы нарушения, сообщает Associated Press.

Recep Tayyip Erdoğan Resmî Flickr Hesabı Реджеп Тайип Эрдоган

Как ранее сообщало ИА REGNUM, миссия наблюдателей БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ заявила, что референдум по конституционной реформе в Турции не соответствует стандартам Совета Европы.

ОБСЕ считает, что нельзя было устраивать референдум по целому пакету конституционных изменений. Кроме того, есть претензии к работе избирательных комиссий и к информационной кампании в преддверии референдума.

Президент Турции, который с помощью референдума смог добиться своих целей, жестко отреагировал на заявление ОБСЕ.

«Во-первых, знайте свое место! Мы не станем прислушиваться к политически мотивированным отчетам, которые вы готовите», — сказал Эрдоган.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, референдум по конституционной реформе в Турции прошел 16 апреля. За конституционную реформу проголосовали 51,20% избирателей, против 48,80%. Таким образом, Турция становится суперпрезидентской республикой.

Эрдоган сможет участвовать в президентских выборах 2019 года и занимать пост президента два раза подряд — до 2029 года.