Москва, 17 апреля, 2017, 19:14 — ИА Регнум. Власти отказались от ликвидации крупнейшей нелегальной мусорной свалки Москвы напротив парка «Коломенское». Вместо этого ее законсервируют более чем за 2 миллиарда рублей, заявил Виталий Третьюхин. Об этом муниципальный депутат района «Печатники» 17 апреля сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

Pixabay.com Свалка

«Ранее чиновники и депутаты планировали полностью ликвидировать свалку, но согласно тендеру, размещенному на днях в системе госзакупок, работы ограничатся строительством огромного резервуара, где отходы продолжат разлагаться. Похоже, что власти оказались в сложной ситуации. Они не могут не выполнить своих обещаний и оставить всё как есть, но и на полную ликвидацию свалки денег не нашлось», — высказал предположение депутат.

(Подробности здесь: «Единая Россия» добилась ликвидации незаконной свалки в Печатниках — прим. Виталий Третьюхин)

Народный избранник также рассказал историю возникновения несанкционированного мусорного полигона на берегу Москвы-реки. По его словам, свозить мусор в микрорайон Курьяново начали с 2012 года. Долгое время правоохранительные органы и городские службы отказывались замечать экологический произвол. Остановить работу свалки удалось лишь весной 2015 года только после громких публикаций в СМИ, но к этому времени сюда было свезено около 2 млн кубометров отходов, расположившихся на площади более 5 гектаров. И все это «богатство» оказалось в водоохранной зоне Москвы-реки.

«Пласты мусора, образовавшиеся в результате неорганизованного накопления отходов, «способны генерировать и накапливать экологически опасный биогаз» (это признается в пояснительной записке к тендеру — прим. Виталий Третьюхин). А это значит, что фильтраты — воды, содержащие концентрированные продукты разложения отходов, — непрерывно попадают в течение реки. Напомним, что закон в принципе запрещает организацию свалок в черте города. Налицо грубое правонарушение. Разве власти этого не видят?» — риторически поинтересовался Третьюхин.

Нет, продолжил депутат, на словах все всё понимают: «Ликвидации свалки не раз «добивались» московские единороссы: в 2015 году перед выборами в Мосгордуму обещания раздавала Людмила Стебенкова, в 2016-м эстафету подхватили Петр Толстой и Елена Панина, кандидаты в депутаты Госдумы. Предвыборные кампании сопровождались показательными акциями по вывозу мусора, которые прекращались уже на следующий день после выборов. В итоге все «борцы за экологию» заняли депутатские кресла, а свалка осталась на месте. И уже никуда не денется».

Парламентарий также обратил внимание на негативные последствия подобного решения. По его словам, чтобы переоборудовать свалку в мусорный полигон, где отходы будут догнивать годами, лишь 15% мусора (219 тыс. кубометров) вывезут, остальное просто прикроют грунтом и заровняют. Еще построят инженерные системы для сбора фильтратов и биогазов. По задумке проектировщиков, жидкие продукты разложения отходов будут поступать на Курьяновскую станцию аэрации, где подвергнутся очистке. А вот экологически опасный биогаз хотят просто выбрасывать в атмосферу: сметы не предполагает какой-либо его фильтрации.

Выводы Третьюхина поддержал активист движения «Народный совет», инженер-эколог Алексей Коченов, заявивший, что «данный комплекс технической рекультивации не обеспечит полной защиты окружающей среды. Запах от свалки планируется только дезодорировать, а ядовитый биогаз будет отводиться в атмосферу. Про биологическую рекультивацию, которая направлена на восстановление земель, вообще нет ни слова».

Здесь естественным образом возникает вопрос, а во сколько такая рекультивация обойдется бюджету города. Депутат утверждает, что раньше власти заявляли, что на ликвидацию всей свалки потребуется 300 миллионов рублей. Сейчас же на проект консервации выделяется 2,168 миллиарда рублей. Самая крупная статья расходов — вывоз 15% отходов на полигон ТБО «Кучино»: 799 миллионов рублей. Порядка 500 миллионов потратят на инженерные мероприятия. Еще 199 миллионов будет стоить завоз около 13 тысяч (!) самосвалов чистого грунта, которым завалят территорию. Не менее любопытно и то, что сметы на сумму 242 миллиона рублей попросту отсутствуют. По всей видимости, эту сумму предполагается использовать как прибыль (или откат?) для победившей в тендере компании.

(Подробности тендера смотрите здесь: Выполнение работ по локализации и реабилитации загрязненных участков территории (г. Москва, ЮВАО, территория, ограниченная проектируемыми проездами 3712 и 4386, а также левым берегом Москвы-реки) — прим. Виталий Третьюхин)

«В итоге за все заплатят простые москвичи. Ведь проект финансируется из бюджета, а значит поликлиники, школы и социальные программы недополучат эти же 2,1 миллиарда рублей», — убежден Третьюхин.

В заключение муниципальный депутат предположил, что вся эта эпопея со свалкой не будет иметь для чиновников никаких правовых последствий. «Судя по всему, мусорная мафия и коррумпированные чиновники уйдут от ответа. Мы уже писали, что полиция не нашла состава преступления и отказалась искать тех, кто покрывает свалки. А судебные приставы и прокуратура, чтобы не ссориться и не создавать проблем властям, официально признали свалку ликвидированной еще год назад, в марте 2016 года. История со свалкой в Печатниках создает опасный прецедент. Если такое возможно в столице России, в 10 километрах от Кремля, то что может происходить в соседних регионах? Снова и снова за недееспособность государства расплачивается простой народ — своим здоровьем и своими деньгами».

(Подробности читайте здесь: Организаторов свалки в Печатниках выгораживает полиция и судебные приставы — прим. Виталий Третьюхин)

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве ежегодно образуется примерно пятая часть доли мусора России, большее количество из которого просто выбрасывается на землю или закапывается. Экологи утверждают, что необходимость изменения назрела давно: объем образуемых отходов растёт, ёмкость полигонов почти исчерпана, а применяемые мусорные технологии попросту вредны для здоровья. В городе необходимо взять курс на внедрение раздельного сбора отходов среди горожан.

Как сообщается в утвержденной территориальной схеме обращения с отходами Москвы, по итогам 2015 года в столице насчитывается более 91,5 тысячи объектов образования мусора. В документе уточняется, что число образования твердых коммунальных отходов достигает более 7 млн тонн в год, число отходов производства и потребления — более 13 млн тонн в год. При этом обезвреживанием, утилизацией и обработкой твердых коммунальных отходов занимается 14 компаний, а отходами от производства и потребления занимаются 10 компаний. Из территориальной схемы столицы непонятно, куда будут вывозиться отходы и как именно они будут перерабатываться. Зато в тексте упоминаются мусоросжигательные заводы.

Возможно, свалка в Печатниках и есть одно из тех «непонятных» мест территориальной схемы вывоза отходов?

Подробности читайте здесь: Миллионы тонн отходов на улицу: когда ждать мусорного коллапса в Москве?