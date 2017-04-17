Багдад, 17 апреля, 2017, 17:46 — ИА Регнум. Почти полмиллиона мирных жителей покинули иракский Мосул с момента начала операции по его освобождению от террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), согласно данным ООН, сообщает 17 апреля Reuters.

Mstyslav Chernov Беженцы. Мосул

493 тыс. гражданских лиц покинули Мосул с октября 2016 года, согласно данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ).

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В настоящий момент в западном районе Мосула, где продолжается операция по ликвидации боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находятся около 500 тыс. мирных жителей.

Запасы продовольствия, воды и медикаментов в западной части города заканчиваются. В УКГВ отметили, что действия западной коалиции носят более разрушительный характер, нежели в восточном Мосуле, освобожденном в январе текущего года.

Напомним, подразделения армии Ирака начали штурм Мосула в октябре 2016 года. В результате действий ВВС западной коалиции, возглавляемой США, погибли тысячи мирных жителей, авиаудары наносились по жилым районам.

Ранее представители Пентагона заявили, что более 200 мирных жителей Мосула погибли после авиаудара ВВС США.