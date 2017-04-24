Санкт-Петербург, 24 апреля, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 11 апреля по всему Петербургу происходили митинги солдат и рабочих против распространяемых ложных слухов, направленных на раскол армии и рабочих на два враждебных лагеря.

Столкновение в бою

В Петербурге и Москве на сходах некоторых заводов и фабрик 11 апреля были вынесены резолюции против «Займа Свободы».

10—11 апреля состоялось собрание большевистской фракции Петроградского Совета. Главным пунктом порядка дня был вопрос об отношении к «Займу Свободы». Большинство фракции высказалось за открытую оценку войны как таковой, указало на лицемерие двойной бухгалтерии социал-националистов всех стран, поддерживающих свою империалистическую буржуазию и обращающихся за помощью к международному пролетариату с целью окончания войны. В проекте резолюции, выработанной большевистской фракцией Совета, сказано:

«Если рабочие всех стран мира будут голосовать за займы, заключенные буржуазными правительствами для ведения империалистской войны, то выхода из ужасов войны не найти, и все фразы о братской солидарности пролетариата всего мира, об интернационализме и т. п. превращаются в сплошное лицемерие. Соединение голосования за заем с пожеланиями, с заявлениями, декларациями и т. п. в пользу мира без аннексий особенно наглядно показывает всю гибельность расхождения слова с делом, разрушившего II Интернационал.

Пока политическая и экономическая власть не перешла в руки пролетариата и беднейшего слоя крестьянства, пока цель войны определяется интересами капитала, до тех пор рабочие отказываются дать свое согласие на новые займы, направленные не в пользу, а против революционной свободы России.

Признавая вместе с тем, что снабжение армии всем необходимым требует средств, и не желая ни на час оставить своих братьев без хлеба, Сов. Р. и С. Д. считает, что расходы на капиталистическую войну должны нести капиталисты, которые нажили и продолжают наживать на этой войне миллиарды рублей, и находит, что необходимые деньги должны быть взяты исключительно из карманов буржуазии и помещиков».

Первая мировая война

Фракция большевиков также внесла следующий запрос, принятый заседанием рабочей части Петроградского Совета:

«Как выяснилось из прений в настоящем заседании, Временное правительство, с одной стороны, оставляет у власти сторонников и защитников павшего режима, удерживая на прежних постах реакционных генералов и крупных чиновников и проводя в ряды милиции бывших городовых и стражников, и допускает контр-революционную агитацию; с другой стороны, старается ослабить силы революционной демократии тем, что выводит из Петрограда части революционных войск в виде маршевых рот и отбирает у населения и солдат оружие. Как намерен Исполнительный Комитет реагировать на такие проявления реакционных тенденций в деятельности Врем. правительства?»

В Уфимской газете «Вперед» от 11 апреля описывается судьба некоторых сторонников царского режима после революции:

«Подгнили устои царизма, рухнул произвол, рухнула и охранка — застенок пыток, истязаний физических и нравственных, и опричники Николая II, — жандармы и стражники — оказались за бортом.

У общества появился и лишний ненужный балласт. Но обновленная Россия дала им возможность искупить перед народом свой тягчайший грех кровью на поле брани, для чего их стали призывать в войска для немедленной отправки на фронт.

Недавние безответственные вершители судеб мирного гражданина, нагло говорившие — хочу арестую, хочу нет, — виноватые и заискивающие, стали поступать в роты местных запасных полков.

Большинство из них, как бывшие фельдфебели и унт.-офицеры, попав в роты, заняли довольно определенные позиции — старших над обыкновенными рядовыми солдатами, а некоторые даже устроились, хотя, может быть и временно, учителями молодых солдат, чем, конечно, вызвали большое недовольство среди последних.

Такой случай имел место в 9-й роте 144-го п,. и кажется, насколько известно, не так-то давно!

Какими соображениями руководствуются в данном случае ротные командиры, трудно сказать! Если наблюдается недостаток обучающих, то его надо устранять не при посредстве жандармов.

В революционной армии, а она на самом деле такова, не место такому явлению».

Московский Совет, обратив внимание на сокращение и закрытие некоторых фабрично-заводских предприятий, 11 апреля постановил немедленно организовать свою комиссию для расследования причин указанного явления.

В окопах Первой мировой…

На общем собрании фронтового съезда в Минске 11 апреля обсуждался вопрос об отношении к войне и Временному правительству. Большинством 610 голосов против 8 при 46 воздержавшихся принята резолюции Всероссийского Совещания Советов. Постановлено напечатать эту резолюцию на немецком языке для распространения ее в окопах неприятеля.

Временное правительство 11 апреля решило опубликовать постановление об охране посевов. Она поручается губернским, уездным и волостным продовольственным комитетам, которые организуют контроль и наблюдение над отдельными хозяйствами, по соглашению последних с комитетами.

«Наблюдение и общественный контроль заключаются: 1) в установлении размеров посевной площади и 2) в надзоре за использованием отпущенных из государственных источников рабочей силы, инвентаря и орудий производства.

В случае насильственной порчи или истребления посевов, Врем. правительство обеспечивает владельцам хозяйств, поступивших под охрану и контроль, произведенные ими затраты в размере действительных убытков, определяемых специальными комиссиями.

В случае отказа владельца засеять землю, незасеянная площадь поступает в распоряжение местных продовольственных комитетов, которые могут сдать ее в аренду (арендная плата поступает в пользу владельца земли) или сами организовать посев».

Временное правительство 11 апреля также приняло постановление об уголовной и гражданской ответственности по служебным преступлениям. Дела о преступлениях по службе подчиняются порядку уголовного судопроизводства с некоторыми изъятиями в порядке подсудности; уголовное преследование возбуждается прокурором того суда, которому подсудно дело, по жалобам и объявлениям частных лиц, сообщениям присутственных мест или должностных лиц и т. п.; иски о вознаграждении за вред или убытки, причиненные преступными деяниями должностных лиц, подчиняются общему порядку гражданского судопроизводства.

Временный суд. Фото Я. В. Штейнберга

Французский посол Жорж Палеолог писал 11 апреля:

«Я пригласил своих английского и итальянского коллег позавтракать с Альбером Тома.

Карлотти заявляет, что вполне присоединяется к моему мнению, когда я утверждаю, что мы должны поддерживать Милюкова против Керенского и что было бы важной ошибкой не противопоставить Совету политического и морального авторитета союзных правительств. Я делаю вывод:

— С Милюковым и умеренными Временного правительства у нас есть еще шансы задержать успехи анархии и удержать Россию в войне. С Керенским обеспечено торжество Совета, а это значит разнуздание народных страстей, разрушение армии, разрыв национальных уз, конец русского государства. И если отныне развал России неизбежен, не станем, по крайней мере, помогать этому.

Поддерживаемый Бьюкененом, Альбер Тома категорически высказывается за Керенского:

— Вся сила русской демократии в ее революционном порыве. Керенский один не способен создать с Советом правительства, достойного доверия».