Москва, 17 апреля, 2017, 15:34 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил список из 18 стран, чьи граждане смогут без виз посещать Дальний Восток — предпринимателям и туристам не нужно будет проходить традиционную процедуру получения российских виз.

Eol.jsc.nasa.gov Владивосток из космоса

По его словам, «достаточно будет внести свои данные на специальном сайте в интернете».

Отмена визовых процедур для туристов и предпринимателей из других стран «будет способствовать повышению инвестиционной и туристической привлекательности Дальнего Востока», отметил Медведев на совещании с вице-премьерами.

Так, в перечень из 18 государств вошли Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, КНР, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексика, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция и Япония.