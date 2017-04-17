Санкт-Петербург, 17 апреля, 2017, 15:09 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ частично удовлетворил жалобу юриста Игоря Трунова и политика Михаила Юревича на закон, позволяющий Центральной избирательной комиссии снимать партии с выборов за различные нарушения при выдвижении отдельных кандидатов. Однако выявленные КС несоответствия ряда положений закона о выборах Конституции РФ не могут быть основанием для пересмотра итогов выборов в Госдуму в сентябре 2016 года. Постановление КС опубликовано сегодня, 17 апреля, на официальном сайте суда.

Ksrf.ru КС РФ

Трунов и Юревич оспаривали положения статей 40 и 42 федерального закона «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания» и положения статей 128 и 239 Кодекса административного судопроизводства.

Трунов и Юревич пытались избраться в 2016 году в Госдуму по списку «Российской партии пенсионеров за справедливость» (РППС). Однако Центризбирком не заверил списки кандидатов, так как партия нарушила порядок, выдвинув по два кандидата в трех одномандатных избирательных округах — №№14, 65 и 67 — в то время как разрешено выдвигать лишь по одному кандидату на округ. Всего партия выдвинула 169 кандидатов в 166 округах.

Заявители выдвигались по округам №122 (Московская область) и №33 (Челябинская область) и сами ничего не нарушили, однако были сняты с выборов вместе со всей партией. Трунов и Юревич пытались оспорить решение Центризбиркома в Верховном суде России, но им было отказано. Тогда они обратились в КС РФ, полагая, что ЦИК не должен был блокировать весь список РППС, а лишь исключить троих «лишних» кандидатов.

В своем решении Конституционный суд РФ признал часть 2 статьи 40 и часть 10 статьи 42 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» не соответствующими Конституции РФ, ее статьям 18, 19 (части 1 и 2), 32 (часть 2), 55 (часть 3) и 97 (часть 1).

Однако неконституционность указанных положений закона о выборах признана только в отношении того, что Центризбиркому ими было позволено отказывать в заверении списка кандидатов, выдвинутых политической партией по одномандатным округам, если представленные для заверения этого списка документы содержат сведения о выдвижении в некоторых одномандатных округах более одного кандидата.

Часть 11 статьи 42 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации» и часть 10 статьи 239 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации признаны КС не противоречащими Конституции РФ.

Как решил КС РФ, федеральному законодателю надлежит внести в выборные законы необходимые изменения. «Впредь до внесения в действующее правовое регулирование изменений, вытекающих из настоящего Постановления, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации при заверении выдвинутого политической партией списка кандидатов в депутаты Государственной Думы по одномандатным избирательным округам, а Верховный Суд Российской Федерации — при оспаривании отказа в заверении такого списка обязаны руководствоваться правовыми позициями, выраженными Конституционным Судом Российской Федерации в настоящем Постановлении», — говорится в опубликованном документе КС РФ.

Как подчеркивают в Конституционном суде РФ, вынесенное сегодня постановление «не затрагивает результаты выборов в Государственную Думу седьмого созыва, состоявшихся 18 сентября 2016 года, и не может служить основанием для их пересмотра».

Заявителям — Игорю Трунову и Михаилу Юревичу — предложено «использовать для защиты своих прав компенсаторные механизмы, предусмотренные действующим законодательством». Речь идет о конституционном праве граждан на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.

Постановление КС РФ окончательно, не подлежит обжалованию и вступает в силу со дня официального опубликования. «Оно действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами», — подчеркивается в опубликованном документе.