Москва, 17 апреля, 2017, 15:01 — ИА Регнум.



(stephan) Флаги КНДР

Урегулирование северокорейской проблемы требует скоординированных международных усилий и исключения таких действий, которые могли бы быть расценены как провокация, сообщил журналистам сегодня, 17 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы последовательно призываем все стороны к сдержанности в этой ситуации, мы призываем всех к тому, чтобы избегать каких-либо действий, которые могли бы расцениваться как провокация, мы выступаем за продолжение скоординированных международных усилий в имеющихся форматах по урегулированию северокорейской проблемы», — заявил представитель Кремля.

Напомним, Северная Корея 16 апреля провела неудачный ракетный пуск в районе города Синпхо, а 15 апреля на параде была продемонстрирована северокорейская военная техника.

17 апреля вице-президент США Майкл Пенс, прибывший на американскую военную базу в Южной Корее заявил, что у Вашингтона закончилось «стратегическое терпение».

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Ряд государств отреагировал на эти события. Официальный представитель китайского МИД Лу Кан заявил о необходимости мирного урегулирования конфликта на Корейском полуострове.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что надеется на сдержанность со стороны Вашингтона. «Поэтому я очень надеюсь, что односторонних действий, наподобие тех, которые мы видели недавно в Сирии, не будет», — сказал он.