Тегеран, 17 апреля, 2017, 14:12 — ИА Регнум. Азербайджан и Армения не должны допустить вмешательства третьих сил в урегулирование карабахского конфликта, заявил 16 апреля министр обороны Ирана Хоссейн Дехган во время переговоров с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.

Rt.com Хоссейн Дехган

«Надеюсь, что Азербайджан и Армения будут решительны в урегулировании нагорно-карабахского конфликта мирным путем, не допустят вмешательства в него третьих сил и углубления кризиса», — цитирует министра обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана азербайджанское агентство АПА.

Дехган во время переговоров со своим азербайджанским коллегой, говоря о о региональных проблемах, указал на те силы, которые, по мнению Ирана, угрожают региональной безопасности и стабильности.

«Не только наш регион, но и весь мир сегодня подвергается террористическим угрозам, исходящим от «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Соединенных Штатов, Саудовской Аравии и сионистского режима», — заявил иранский министр.

Он также отметил, что некоторые из сил, упомянутых им, желают всячески препятствовать углублению военного сотрудничества между Баку и Тегераном.

«Мы не должны позволить внешним силам сорвать военное сотрудничество между Азербайджаном и Ираном. Наши два народа имеют близкие отношения, прежде всего, благодаря этническим, историческим, культурным и религиозным связям. Наши отношения развиваются с каждым днем. Было бы очень хорошо, если бы эти отношения развивались также и в оборонной сфере», — заявил министр обороны Ирана.

Официальный визит министра обороны Азербайджана Закира Гасанова в Исламскую Республику Иран начался 15 апреля. Как сообщает пресс-служба военного ведомства Азербайджана, визит проходит по приглашению министра обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран, бригадного генерала Хоссейна Дехгана.

«В рамках визита запланирован ряд встреч с политическим и военным руководством Ирана, в ходе которых стороны обсудят вопросы двустороннего военного сотрудничества и обменяются мнениями по вопросам региональной безопасности», — говорится в сообщении.

Это не первое заявление Хоссейна Дехгана о том, что «некоторые силы желают всячески препятствовать углублению военного сотрудничества между Баку и Тегераном».

Комментируя визит в Азербайджан премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, иранский министр 27 декабря в интервью RTзаявил: «Мы обратили внимание наших друзей в Азербайджане на то, что предоставление Израилю доступа в этот регион не пойдет им на пользу. Иран этого не потерпит. Но это их решение. Оно принято для достижения их целей и обеспечения их интересов. И мы не можем возражать против этого. Думаю, наши друзья в Азербайджане должны понимать, что многие в регионе и за его пределами не желают установления стратегических отношений между Ираном и Азербайджаном и стремятся помешать этому. Разумеется, азербайджанский президент хочет развивать отношения с нами. Однако есть другие силы, которые вмешиваются и оказывают определенное влияние на ситуацию».