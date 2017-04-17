Москва, 17 апреля, 2017, 13:59 — ИА Регнум. Сегодня, 17 апреля, в Москве начался весенний этап акции «Миллион деревьев». Старт акции даны в одном из дворов на севере столицы, передает m24.ru

Лобачев Владимир Посадка деревьев

Во дворе жилого дома будут высажены 10 лип, ель, береза и 100 кустов кизильника блестящего. В акции участвуют как представители власти, так и местные жители.

Акция «Миллион деревьев» пройдет с 17 апреля по 19 мая. За это время в столице озеленят почти 900 московских дворов.

Во дворах и на территориях соцобъектов планируется высадить более 4,8 тыс. деревьев и более 165 тыс. кустарников.

Всего будет озеленено 875 дворов и 310 школ, детских садов, больниц и других объектов. В основном будут высаживать липы, клены, рябины, березы и кустарники: спирею, кизильник, лапчатку и сирень.

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Как сообщало ИА REGNUM, весной 2016 года в городе появилось более 200 тысяч новых кустарников и деревьев. Власти Москвы продолжают реализацию программы «Миллион деревьев».

Напомним, акция «Миллион деревьев» стартовала в Москве в 2013 году. Всего с начала акции в городе высадили порядка 1,4 миллиона деревьев и кустарников