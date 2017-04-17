Москва, 17 апреля, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Предложение о регламентации движения мотоциклистов по дорогам — в частности, создание отдельной стоп-линии на перекрестах и разрешение движения между рядами автомобилей поможет убрать пробел в правилах дорожного движения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 апреля заявил первый зампред комитета Госдумы по законодательству Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

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«Я считаю предложение нормальным. Как автомобилист, я терпимо отношусь к байкерам, которые во время ожидания зеленого сигнала светофора передвигаются между рядами», — заявил Лысаков.

Депутат отметил, что на данном этапе не очень понятно, как конкретно будет реализовано предложение о двойной стоп-линии для мотоциклистов, однако инициатива определенно заслуживает внимания. «Посмотрим, как это будет выглядеть на практике. Но в целом я оцениваю это положительно», — сказал парламентарий.

«Поскольку в ПДД нет конкретной регламентации передвижения байкеров — нет ни запрета, ни разрешения, — то вполне разумно более чётко прописать право мотоциклиста двигаться между рядами, если он не создаёт помех и не наносит повреждений», — пояснил он.

По большому счету проблема передвижения мотоциклистов между рядами — даже не столько вопрос дорожного регулирования, сколько культуры, добавил депутат.

«Я здесь не вижу никакого вызова, всегда стараюсь пропустить, но у некоторых авловладельцев такие попытки вызывают приступы раздражения и агрессии. Эти случаи известны: вступают в конфликты, перегораживают машинами, пытаются не пропустить. Я считаю, это непродуктивно. Вообще эта история относится больше к сфере культуры, чем к регулированию. Это показатель культуры в обществе, толерантности. К сожалению, многое зависит от человеческого фактора», — прокомментировал Лысаков. «Поскольку этот вопрос не отрегулирован, его нужно регламентировать более чётко. Посмотрим, чем закончится этот эксперимент», — подытожил парламентарий.

17 апреля газета «КоммерсантЪ» сообщила о том, что первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД и Минтрансу проработать возможность изменений в ПДД в отношении движения мотоцликтов. В частности, предполагается создание отдельную стоп-линию на перекрестках и разрешение ездить между рядами автомобилей.