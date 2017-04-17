Пекин, 17 апреля, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Лу Кан в ходе очередной пресс-конференции в Пекине заявил о необходимости мирного урегулирования конфликта на Корейском полуострове.

Roman Harak КНДР и КНР

«Китай в очередной раз призывает все стороны сесть за стол переговоров. Сеул и Пхеньян должны проявить сдержанность и благоразумие для того, чтобы избежать прямого вооруженного столкновения», — заявил китайский дипломат.

Пресс-секретарь МИД КНР подчеркнул, что война на Корейском полуострове нанесет непоправимый ущерб народам Северной и Южной Кореи. По словам дипломата, мировое сообщество должно сделать все возможное для того, чтобы не допустить развязывания войны в регионе, пишет «Жэньминь жибао».

«Позиция Пекина остается неизменной: разрешение конфликта на Корейском полуострове возможно только мирным путем — путем диалога и политических консультаций. Китай готов выступить посредником в данном процессе и ждет конструктивных предложений от иностранных государств, желающих помочь в стабилизации обстановки в регионе», — добавил Лу Кан.

Ситуация на Корейском полуострове по-прежнему остается напряженной. Стороны конфликта продолжают обмениваться угрозами, власти Японии рассматривают возможность эвакуации своих граждан из Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, японские официальные лица разработали план эвакуации около 60 тыс. своих сограждан из Южной Кореи. Правительство Японии рассматривает возможность отправки военных и коммерческих самолетов и кораблей в Южную Корею в случае необходимости эвакуации японских граждан