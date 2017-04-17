Екатеринбург, 17 апреля, 2017, 12:47 — ИА Регнум.



AKuptsova Кожа

Разработка уральских медиков, которые предлагают лечить ожоги с помощью кожи выращенной в искусственных условиях, прошла все клинические испытания. Теперь инновацию можно широко использовать в медицине. В местном медуниверситете такая технология применяется уже 12 лет. За это время кожные трансплантаты пересадили 140 пациентам, пишет ОТР.

В помещении, где выращивают кожу, стерильно, как в операционной. Сотрудники лаборатории заходят внутрь только в специальных скафандрах. Снимать разрешили только через стекло. Розовая жидкость в колбе — питательная среда, в которой растет биоэквивалент кожи для девятилетней девочки. У нее в руках взорвалась петарда. Ребенок получил серьезные ожоги. Врачи собираются пересадить девочке кожу, выращенную из ее же клеток.

Дарья Сичкар, младший научный сотрудник Уральского государственного медицинского университета, рассказала:«Ходим несколько раз в неделю, смотрим, как клетки растут, чтобы у них все было в порядке, если они занимают много место на пластике, помещаем их на другие флаконы, чтобы было нормально места».

Три-четыре недели и фрагмент кожи необходимого размера будет готов. Перед пересадкой биоматериал проверят в лаборатории.

Мария Десятова, младший научный сотрудник Уральского государственного медицинского университета, добавила:«Проверяем отсутствие различных мутации, стабильность генетическую, что нет злокачественных трансформации и она безопасна к использованию для наших пациентов».

Выращивать кожу в отделе молекулярных и клеточных технологий Уральского медуниверситета начали еще 20 лет назад. Но первые клинические испытания на людях провели только в 2005 году. С тех пор за 12 лет ученые сделали пересадку 140 пациентам и теперь уверенно заявляют: кожные трансплантаты можно с успехом использовать при язвах, ожогах и других травмах. Новые клетки в течение трех месяцев приживаются полностью, не остается даже рубцов.

Артем Коротков, ведущийнаучный сотрудник Уральского государственного медицинского университета, отметил:«Этот биоэквивалент изготовлен под конкретного пациента, из его клеток, они никогда не будут отторгнуты и многие риски, которые связаны с использованием чужеродных клеток, исключены».

Пациентам, которые участвуют в клинических испытаниях вуза, биоматериал обходится бесплатно — затраты на его производство университет покрывает на свои средства и средства федеральных грантов.

Технология уже полностью обкатана, говорят ученые. Они готовы в ближайшее время продать ее инвестору.