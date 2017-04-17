Москва, 17 апреля, 2017, 12:57 — ИА Регнум.



Mos.ru Концептуальное изображение парка московского парка «Зарядье»

Ограждения строящегося парка «Зарядье» уберут в течение месяца, заявил глава Стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, сообщает 17 апреля портал ведомства.

«Мы приступили к демонтажу забора с баннерами, который простоял здесь более десяти лет. Через месяц не останется уже ни бетонного забора, ни этих баннеров», — подчеркнул Хуснуллин.

Чиновник также добавил, что строители приступили к благоустройству территории парка. Уже завезена плитка, брусчатка и бордюрный камень, рабочие в ближайшее время начнут укладывать дорожки. Кроме того, в парке идет подготовка к высадке деревьев. В настоящий момент на строительстве парка задействовано более 2 тысяч человек.

«В ближайшее время здесь будет высажено около 500 деревьев и порядка 7 тысяч кустарников», — уточнил чиновник.

Добавим, что по замыслу проектировщиков, парк будет разбит на присущие России ландшафтные зоны: лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. Крупнейшим объектом зоны отдыха станет концертный зал с амфитеатром, который частично накроют светопрозрачной конструкцией — «стеклянной корой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в парке «Зарядье» появится нетающая ледяная пещера с тоннелями и арками. Температура там всегда будет поддерживаться на уровне минус 12 градусов, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Искусственный «ледник» займёт площадь 220 квадратных метров. Он расположится в отдельном павильоне в северной части парка. Внутри пещеры устроят несколько тоннелей с арками и колоннами разной высоты.

Подробности читайте здесь: В московском парке «Зарядье» появится нетающая ледяная пещера