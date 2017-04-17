Москва, 17 апреля, 2017, 12:34 — ИА Регнум. В Москве с начала 2017 года из списка долгостроев исключено 15 объектов-долгостроев. Об этом сегодня, 17 апреля, руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин, сообщили в Стройкомплексе Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долгострой

«Три из них введены, на пяти возобновлены работы, еще шесть площадок освобождены и благоустроены, а один объект рассматривается комиссией по пресечению самовольного строительства», — сказал Лёвкин.

В 2011 году в списке значилось 669 объектов незавершенного строительства. Сейчас в работе остается 274, из них 37 — федеральных, 135 — инвестиционных и 102 объекта городского заказа.

По его словам, за шесть лет из списка исключили почти 400 объектов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев заявлял, что в Москве насчитывается 25 жилых долгостроев, в которых не дождались квартир 1,1 тысячи обманутых дольщиков. Строительные работы ведутся только в 15 проблемных объектах, отметил чиновник. В оставшихся 10 домах строительство завершено или не планировалось вовсе, то есть там в отношении граждан совершены мошеннические действия.

Напомним, по поручению заместителя мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина в Стройкомплексе столицы создана оперативная группа по сокращению объектов долгостроя.