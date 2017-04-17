Санкт-Петербург, 17 апреля, 2017, 12:22 — ИА Регнум. Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Нотяга, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщили 17 апреля в надзорном ведомстве.

Сайт В.Нотяга Вячеслав Нотяг

Депутат Заксобрания предыдущего созыва обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ в получении взятки лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, в особо крупном размере.

Нотягу грозит до 15 лет лишения свободы, штраф в размере до 100-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет.

Как уже сообщалось, по версии следствия, Нотяг с июня 2015 года по апрель 2016 года предложил директору строительной компании «Воин-В» выплачивать ежеквартально взятку в сумме не мене 300 тыс. рублей.

За эти деньги депутат, по данным следствия, обещал не препятствовать хозяйственной деятельности строительной компании и создавать ей благоприятные условия при строительстве на юго-западе Петербурга.

Таким образом, считает следствие, Нотяг к моменту задержания 21 апреля 2016 года получил взятку в сумме около 1,2 млн рублей.

«Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, вскоре после задержания суд постановил отправить Вячеслава Нотяга в следственный изолятор «Кресты», но спустя два месяца парламентарий попал в реанимацию тюремной больницы с ишемическим инсультом. Затем суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Под этой мерой пресечения Нотяг находится и в настоящее время.