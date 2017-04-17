Екатеринбург, 17 апреля, 2017, 12:43 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области назначен человек с заведомо слабыми стартовыми позициями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил доверенное лицо Владимира Путина на президентских выборах 2012 года, бывший депутат областного Законодательного собрания, а ныне — председатель попечительского совета Свердловского регионального отделения общественной организации «Опора России» и председатель совета общественного движения «Пенсионеры» Евгений Артюх.

Kremlun.ru Евгений Владимирович Куйвашев

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио губернатора назначен Евгений Куйвашев, который возглавляет регион с мая 2012 года. Евгений Артюх отмечает, что решение Владимира Путина — «это не результат его выдающихся успехов, так как в годы его губернаторства область падала и продолжает падать, сдает позиции, многократно прославилась в скандалах с неэффективными бюджетными тратами и проблемами в исполнении «майских указов», например, с зарплатами учителей».

«Вопреки плохому управлению, действующий губернатор становится ио. Критерии, которые применяются при этом, мне неведомы, в основе их лежит аппаратный, кулуарный подход. Назначение непопулярного губернатора ио не добавит оптимизма ни жителям, ни элитам, так как многие ждали перемен», — говорит Артюх.

Он не исключил, что администрация президента (АП) России решила пойти по пути проведения выборов в Свердловской области по конкурентному сценарию, по аналогии с выборами главы Екатеринбурга в 2013 году. «В ситуации, когда могут выдвинуться такие кандидаты как Бурков (Александр Бурков, депутат Госдумы — прим. ИА REGNUM ), Ройзман (глава Екатеринбурга — председатель городской думы — прим. ИА REGNUM ) и возможно Носов (Сергей Носов, мэр Нижнего Тагила — прим. ИА REGNUM ), победить ему будет практически невозможно. Не исключаю, что АП намеренно идет по этому пути, так как для нее сейчас, в преддверии президентских выборов важнее повысить веру избирателей в выборы, нежели конкретная кандидатура победителя», — отметил Артюх.

«Более того, любой из названных мной потенциальных кандидатов помимо того, что может победить, полностью устроит Кремль. Ситуация в области в преддверии выборов уникальна именно тем, что и.о. назначен человек с заведомо слабыми позициями на старте, и это несмотря на то, что в его руках административный ресурс, которым он, конечно же, будет пользоваться, но это может сыграть и против него, так как дискредитация выборов — это плохая история в преддверии президентской кампании 2018 года», — считает общественник.

«Призываю здоровые силы области из тех, кто недоволен таким решением по ио, объединить усилия по поддержке более достойной кандидатуры. Лично я убежден, что Куйвашеву пора покинуть Свердловскую область», — резюмировал Евгений Артюх.

А тем временем Куйвашев поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие и выразил готовность оправдать его. Слова благодарности приводит пресс-служба главы региона. «Все, что удалось сделать за последние пять лет, было достигнуто благодаря упорному труду и активной жизненной позиции свердловчан. А нам действительно есть, чем гордиться», — уверен теперь уже врио губернатора. Среди успехов он называет рост продолжительности жизни свердловчан до 70 лет, увеличение численности населения более чем на 22 тыс. человек и двукратный рост числа многодетных семей. Также, по его словам, с 2012 года в регионе было введено свыше 30 новых современных крупных производств, средняя зарплата выросла в полтора раза, также удалось построить более 10 млн квадратных метров жилья и полностью ликвидировать дефицит мест в детсадах для детей в возрасте от трёх до семи лет.

Напомним, выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября.

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