Токио, 17 апреля, 2017, 11:55 — ИА Регнум.



Kremlun.ru Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил 17 апреля, что правительство готовит планы на случай кризиса на Корейском полуострове, сообщает Associated Press.

С таким заявлением глава японского правительства обратился к парламентариям, добавив, что правительство готовит меры, в том числе для защиты иностранных граждан, процедуры их прибытия, возведения центров приема и их работы, а также проверки тех, кто обращается за статусом беженца.

Более того, японские официальные лица разработали планы эвакуации около 60 тыс. своих сограждан из Южной Кореи. Правительство Японии рассматривает возможность отправки военных и коммерческих летательных аппаратов и кораблей в Южную Корею в случае необходимости эвакуации японских граждан.

Напомним, на Корейском полуострове наблюдается напряженная ситуация, обострение которой произошло в начале 2016 года после проведения Пхеньяном очередных ядерных испытаний, а также запуска баллистических ракет.

Напряженная ситуация вокруг КНДР стала поводом для очередного заседания Совета национальной безопасности Японии. Также в страну с визитом прибыл вице-президент США Майкл Пенс, заявив, что время «стратегического терпения прошло».