Москва, 17 апреля, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области, сообщает пресс-служба Кремля.

Флаг Свердловской области

Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Свердловской области» президент подписал сегодня, 17 апреля. Врио губернатора назначен Евгений Куйвашев, который возглавляет регион с мая 2012 года.

«Назначить Куйвашева Евгения Владимировича временно исполняющим обязанности Губернатора Свердловской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Свердловской области», — говорится в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Куйвашев официально стал губернатором 29 мая 2012 года. А врио губернатора его назначили 14 мая, после отставки прежнего главы региона Александра Мишарина.