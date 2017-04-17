Прага, 17 апреля, 2017, 10:30 — ИА Регнум. Правительство Чехии объявило 16 апреля, что не намерено больше принимать беженцев из Италии и Греции по программе перераспределения, сообщает Die Zeit.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

«Мы не можем участвовать в программе, так как это может угрожать нашей внутренней безопасности», — отмечает министр внутренних дел страны Милан Хованец, который призывает ужесточить контроль на границе и проверку документов.

Политик призывает не впускать беженцев в страну, несмотря на возможные серьезные санкции от ЕС в случае несогласия следовать правилам программы перераспределения.

Суть программы: быть солидарными к Италии и Греции, где сосредоточено большое количество мигрантов. Страны ЕС должны принять и дать убежище определенному количеству беженцев.

Согласно правилам, Чехия должна была с сентября 2015 года принять 1600 человек, но за весь период приняла всего 12 беженцев.

От программы хотят отказаться также балканские страны и Австрия и Польша.