Токио, 17 апреля, 2017, 10:30 — ИА Регнум.



(сс) っ Совет безопасности Японии

Ситуация вокруг Северной Кореи стала поводом для очередного заседания Совета национальной безопасности Японии. Заседание состоялось 17 апреля, передает агентство Кyodo со ссылкой на источник в правительстве.

Пока неизвестно, какие именно вопросы оказались в центре внимания Совета национальной безопасности Японии. Однако ранее глава правительства страны Синдзо Абэ заявил в парламенте, что власти готовят меры на случай притока в страну беженцев из-за возможного возникновения на Корейском полуострове чрезвычайной ситуации.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга рассказал журналистам о том, что тема КНДР будет поднята в ходе встречи премьер-министра Абэ с вице-президентом США Майклом Пенсом. Визит Пенса в Токио начнется 18 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале 2016 года после проведения Пхеньяном очередных ядерных испытаний. КНДР также запустила баллистическую ракету с искусственным спутником Земли и осуществила еще несколько ракетных запусков.

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