Санкт-Петербург, 17 апреля, 2017, 10:38 — ИА Регнум. Городские службы Санкт-Петербурга продолжают ликвидацию последствий снегопадов, неожиданно вернувшихся в уже поверивший весне город. За последние дни погода в Северной столице была типично зимней — от нуля до минус четырех-пяти градусов, северный ветер и периодически идущий снег.

Карина Саввина ИА REGNUM

Как сообщил 17 апреля в соцсети главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, потеплеет только в третьей декаде апреля. А пока жарко приходится лишь сотрудникам городских служб и предприятий.

В минувшую пятницу, 14 апреля, на следующий день после залпового снегопада, на уборку городских улиц и тротуаров были выведены более 600 единиц различной уборочной техники и около тысячи дворников. Работы им было достаточно: в отдельных районах Петербурга выпало до 20 см снега!

Карина Саввина ИА REGNUM

В последующие дни уборка города продолжалась. Тем более, что в субботу вечером, накануне Пасхи, в городе вновь пошел сильный снег, заставляя дорожников опять выходить на зачистку только что освобожденных от снега магистралей.

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Корреспондент ИА REGNUM понаблюдал за дневной работой сотрудников предприятия, в зоне ответственности которого — Сенная площадь и прилегающие улицы исторического центра.

Карина Саввина ИА REGNUM

Как сообщает «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 апреля в Петербурге вновь ожидается небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха днем +1…-1 градуса. На дорогах гололедица.

Карина Саввина ИА REGNUM

Во вторник, 18 апреля, местами небольшой снег при слабом и умеренном северном ветре. Температура воздуха ночью −4…−6 градуса, в окрестностях местами до — 9 градусов, днем +1…-1 градуса. На дорогах по-прежнему будет скользко.