Вашингтон, 17 апреля, 2017, 10:12 — ИА Регнум.



(сс) Ralph Scott Противоракетный комплекс THAAD

США и Южная Корея договорились о переносе сроков развертывания систем ПРО США на Корейском полуострове на более ранний срок, сообщает The Independent.

Размещение системы связано с необходимостью перехватывать северокорейские ракеты.

Напомним, решение о развертывании ПРО США в Южной Корее было принято в 2016 году в связи с неоднократными ракетными испытаниями Северной Кореей.

Перенос сроков размещение систем THAAD на более ранее время происходит на фоне обострения ситуации в регионе, куда США направили авианосную группу во главе с авианосцем «Карл Винсон».