Хабаровск, 17 апреля, 2017, 10:38 — ИА Регнум. К 2020 году производственная мощность дальневосточных портов, по данным Минвостокразвития, увеличится на 12 млн тонн. Для этого в госпрограмме «Развитие транспортной системы России 2010−2020 годы» предусмотрено финансирование в размере 57 млрд рублей, из них 8,8 млрд — из средств федерального бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко Свободный порт Ванино, угольный терминал АО Дальтрансуголь СУЭК

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«Для увеличения пропускной способности дальневосточных морских портов планируется развитие портов Ванино, Козьмино, Холмск, Невельск, Петропавловск-Камчатский, а также нового порта в бухте Набиль на Сахалине», — сообщил заместитель министра по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.

Особое место в программе отведено решению проблемы транспортной доступности Сахалина и Курил.

На 2020 год запланировано строительство грузопассажирского судна для обеспечения сообщения Командорских островов и города Северо-Курильска с Петропавловском — Камчатским.

На условиях государственно-частного партнерства будет подготовлен инвестиционный проект «Развитие транспортного узла Восточный — Находка». Объем финансирования в 2016—2019 годах — 98,1 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 11,8 млрд. В перспективе этот объект станет частью международного транспортного коридора «Приморье-1».

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство намерено увеличить количество территорий, наделенных статусом «свободный порт». В сентябре режим порто-франко будет введен в Хабаровске — крупном речном порту, а также в Советской Гавани, на морском побережье Хабаровского края.